Cs decidirá los pactos caso por caso y se abre a negociar con el PSOE

Todo abierto. Ciudadanos gana tiempo y no cierra la puerta a ningún pacto: ni con el PSOE, con el que podría gobernar en alguna comunidad autónoma como Aragón o Castilla y León, ni con Vox, que tampoco se descarta incluso para gobernar conjuntamente, como la formación de extrema derecha ha reclamado ya en la Comunidad de Madrid. El partido, que es llave en dos comunidades y se necesita su concurso en otras dos, va a constituir un comité nacional de negociación que se reunirá este martes por primera vez, y que irá decidiendo caso a caso. Inés Arrimadas, portavoz de la ejecutiva y nueva portavoz parlamentaria de Cs, según ella misma ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión de la cúpula, ha evitado definir un criterio general para los acuerdos.

La primera reunión de la ejecutiva tras las elecciones del 26-M ha dado paso a una rueda de prensa que ha durado 10 minutos escasos (el partido ha argumentado que Arrimadas tenía una reunión impostergable). Su brevedad daba idea de la urgencia que tenía Cs en ventilar el día de hoy y ganar tiempo ante todas la cantidad de preguntas que se agolpan sobre qué pactos está dispuesto a suscribir. Arrimadas ha argumentado que “solo 12 horas después de las elecciones” el partido no está en condiciones de adelantar ninguna posición, y la ejecutiva no ha tomado ninguna decisión al respecto.

“Vamos a ser responsables. Los ciudadanos nos han visto gobernar. Cs siempre piensa en el interés general”, ha despachado Arrimadas las preguntas sobre si Cs está dispuesto a pactar con el PSOE en algún territorio, como le reclamó la noche electoral el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, así como si daría entrada a Vox en algún gobierno. “Somos sensatos, somos responsables”, ha insistido Arrimadas. Es decir, las dos posibilidades quedan abiertas.

En realidad, estas elecciones Cs no había cerrado la puerta a algún acuerdo excepcional con el PSOE en autonomías o Ayuntamientos, a diferencia de las elecciones generales, en las que la ejecutiva del partido sí aprobó un veto explícito a los socialistas. Fuentes de la dirección han explicado que el criterio con respecto al PSOE no ha cambiado: este es que sigue siendo “muy difícil” un pacto con los socialistas, pero no imposible. En campaña, el partido se abrió a pactos con lo que definió como “disidentes” del PSOE, esto es, aquellos que critiquen la línea oficialista de Sánchez.

Con Vox el criterio sí se modula. Hasta ahora, en el único Gobierno en el que ha pactado la derecha, Andalucía, Cs puso como condición no negociar ni gobernar con Vox, y la formación de extrema derecha suscribió un acuerdo con el PP y apoya desde fuera al Ejecutivo andaluz. En este nuevo escenario, Cs no pone esa misma línea roja, aunque su preferencia sigue siendo no contar con Vox. “Ya hemos demostrado cómo y con quién gobierna Ciudadanos, lo hemos visto en Andalucía. Esto lo va a coordinar el comité nacional”, ha apuntado Arrimadas. “Ya veremos”, aseguran fuentes de la dirección sobre si Vox podría entrar en algún Gobierno con Ciudadanos y el PP. La puerta no está por tanto cerrada.