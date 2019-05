Unidas Podemos no descarta votar en contra de la suspensión de los diputados presos en el Congreso

Unidas Podemos no descarta usar los dos votos que tiene en la Mesa del Congreso en contra de la suspensión de los cuatro diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión y se encuentran en prisión preventiva: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya. “Es una de las opciones”, ha dicho este miércoles Jaume Asens, diputado de En Comú Podem, formación que se inscribe en el grupo confederal. “Estamos debatiendo a la espera de los informes jurídicos de los letrados de la Cámara y de elaborar los nuestros”, ha apuntado. Es decir, la coalición considera que la decisión debe tomarla el Supremo y no el Congreso, tal y como ha solicitado la mañana del miércoles la Fiscalía. "Entendemos que eso no nos toca a nosotros, que les toca a los magistrados del Supremo", ha resumido.

La Mesa del nuevo Congreso en la que Unidas Podemos tiene dos puestos -Gloria Elizo, vicepresidenta, y Gerardo Pisarello, secretario primero-, ha fijado para este jueves la reunión donde previsiblemente abordará la suspensión de los parlamentarios independentistas solicitada por el Supremo, según ha anunciado Meritxell Batet, presidente del órgano. Antes de tomar una decisión, la Mesa tendrá que decidir si solicita a los letrados de la Cámara un informe al respecto. "Estamos innovando, es una decisión de gran trascendencia y eso afectará a la relación entre los poderes judicial y legislativo y a los derechos futuros de los diputados", ha dicho Asens.

En la sala del Supremo que preside el juez Manuel Marchena no hay dudas de que los cuatro diputados presos tienen que ser suspendidos, pero también de que esta medida no es de su potestad. Lo contrario, según fuentes del órgano judicial, sería “una injerencia del poder judicial en el parlamentario”.

Los diputados de Unidas Podemos consideran que el Supremo ya ha realizado esas injerencias que el órgano ahora alega quiere evitar. El pasado lunes, cuando los cuatro diputados acudieron al Congreso, el Supremo interpretó que no podían reunirse con sus grupos parlamentarios ni ofrecer declaraciones a los medios. Dos decisiones que para Asens debía tomar el Congreso. La formación considera que Marchena invadió competencias de la Cámara entonces y que ahora, sin embargo, le pide a la Cámara que tome una decisión como la suspensión.

El Supremo le solicitó a la Mesa mediante un auto que activara el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso que establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva. Y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la misma medida en el caso de procesados por rebelión en prisión preventiva. Si estos dos artículos se implementan la suspensión tendrá un efecto directo en la investidura porque podría rebajar de 176 a 174 los votos que necesite Pedro Sánchez. “El tribunal no puede alterar las mayorías”, afirmaron las mismas fuentes a EL PAÍS.

Unidas Podemos pretende que se aclare si la suspensión será automática y si conllevará la sustitución de estos cuatro diputados para así evitar alterar las mayorías. La coalición quiere evitar que estos grupos queden en lo que valoran como irrelevancia jurídica. “Se establecerá, además, un precedente jurídico para las próximas legislaturas”. El diputado ha recordado que en el Parlament de Catalunya no decidió la Cámara sobre los diputados y ahora, ha asegurado, se da "la situación inversa, que el Supremo pide que sea el Congreso quien interprete la ley".

La otra duda que plantea la formación es que si la Mesa decide la suspensión, los diputados presos solo tendrían la vía contenciosa para recurrir sus derechos porque el órgano del Congreso es administrativo. “Si la decisión la toma el Supremo, podrán recurrir a otras vías más garantistas”, ha defendido el diputado catalán. "Vamos a defender en todo momento la interpretación más garantista de los derechos de las personas que han sido escogidas diputados y defender siempre con la mayor determinación la autonomía parlamentaria", ha acompañado Pisarello. Los dirigentes presos perderían el sueldo y el derecho a votar e intervenir una vez se decidiera la suspensión.