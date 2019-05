Junqueras manda un mensaje desde el Congreso y pide el voto “para llevar al país a la libertad”

Los cinco parlamentarios separatistas presos en la cárcel de Soto del Real por su implicación en actos presuntamente ilegales relacionados con el proceso independentista en Cataluña han acudido esta mañana a las Cortes, al Congreso y el Senado, para rellenar los trámites que les acreditan ya como diputados y senadores electos. Los cuatro diputados de ERC y Junts per Cat han permanecido unos 70 minutos en la sala habilitada al efecto en la Cámara baja, han estado acompañados de otros parlamentarios de sus formaciones y abogados de la causa, no han hecho declaraciones ni han tenido contacto con los medios de comunicación, pero sí han distribuido breves discursos a través de las redes sociales. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha mandado un mensaje desde dentro del registro del Congreso, en el que se ha mostrado orgulloso por poder acreditar su condición de diputado y ha pedido el voto a su formación en las elecciones del próximo domingo "para llevar al país a la libertad". Otro de los diputados presos electos, Josep Rull, de Junts, ha usado la misma vía para remarcar: "No hay una causa de Cataluña, es una causa de la libertad".

Los cuatros diputados independentistas electos, Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (Junts) llegaron al Congreso poco después de las 10.00 en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real y no entraron por ninguno de los accesos principales. Lo hicieron por una entrada accesoria desde un aparcamiento cercano. Sobre las 10.05 ya estaban en el registro para formalizar y rellenar los documentos que se exigen a todos los parlamentarios electos a fin de recoger sus actas, con las distintas declaraciones de actividades, y realizarse la fotografía oficial. En la puerta de esa sala les estaban esperando el nuevo portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con otros miembros de esa formación, de Junts y de Bildu.

Los parlamentarios han estado en todo momento custodiados dentro del Congreso por componentes de la Policía Nacional, que además ha establecido un importante dispositivo tanto en el interior como en el exterior de la Cámara. El auto del Tribunal Supremo en el que se les autorizó a acudir personalmente a las Cortes para acreditarse ya alertaba de que debían estar vigilados en todo momento y reclamaba a las Mesas que dirigen ambas Cámaras que esos trámites se resolviesen "sin dilación para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible".

Los cuatro nuevos diputados, sin embargo, han permanecido dentro de la sala unos 70 minutos cuando lo habitual, para otros parlamentarios, es que ese proceso se cumplimente en apenas media hora. El Supremo también había fijado el criterio de que los parlamentarios separatistas presos no podrían mantener encuentros con familiares o contactos con los medios de comunicación ni hoy ni mañana en la sesión de constitución de las Cortes. Los servicios del Congreso les han facilitado la cartera y los materiales tecnológicos que se dan a todos los parlamentarios pero los diputados presos se los han tenido que dar a sus compañeros para que los custodien mientras sigan en la cárcel.

La nueva portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borrás, ha incidido precisamente en ese aspecto del recorte de su libertad de movimientos en la Cámara tras acompañar durante toda su estancia a los diputados electos presos. A Borrás le ha parecido "lamentable" y "una vergüenza" que si los parlamentarios son electos con todos sus derechos intactos el Supremo no les haya permitido celebrar ni reuniones con el resto de su grupo ni intervenir en los medios y les haya obligado a retornar a la cárcel inmediatamente, a la espera de volver al Congreso para la sesión de constitución de las Cortes este martes.

Laura Borrás ha ejercido como su portavoz delegada y ha sido la que ha adelantado que los parlamentarios presos nacionalistas le han "reiterado su determinación intacta" de cumplir en el futuro con el mandato de los ciudadanos catalanes que les han votado.

La expectación ha sido enorme. Había decenas de cámaras, fotógrafos y periodistas en las dos rampas principales de acceso al garaje del Congreso y luego en los pasillos adyacentes a la sala del registro. Los reporteros gráficos han tenido que mantenerse a cierta distancia. Los periodistas no han podido preguntar nada.

Pero el diputado y líder de ERC, Oriol Junqueras, sí ha distribuido a través de sus redes sociales una breve intervención desde el propio registro, en la que se muestra orgulloso de representar a los ciudadanos que le han votado a él y a los 14 restantes parlamentarios de su formación. Se ha dado la coincidencia de que, mientras Junqueras y los otros tres diputados presos estaban en el interior del registro, ha comenzado en la sala Constitucional del Congreso la última reunión de la Diputación Permanente de la anterior legislatura. Los diputados de los distintos partidos que forman parte de ese órgano tenían que atravesar un inusual despliegue de medios de comunicación pendientes de cualquier incidencia pero de la sala de enfrente, la del registro, donde aún permanecían los electos presos.

En el Senado la situación y las escenas se han repetido de manera similar tras la llegada sobre las 9.51 de la mañana del senador de ERC Raül Romeva, que también procedía de la prisión de Soto y que fue trasladado escoltado por tres furgones de la Guardia Civil. Ha accedido a la Cámara alta por el garaje, luego la Policía Nacional le ha llevado hasta la sala Clara Campoamor y allí se ha registrado. Le estaban esperando también algunos compañeros de su partido.