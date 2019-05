Junqueras, a Sánchez en el Congreso: “Tenemos que hablar”

Pedro Sánchez saluda este martes a Oriol Junqueras desde su escaño del Congreso. En vídeo, la conversación entre el líder del PSOE y el de ERC. FOTO: ULY MARTÍN | VÍDEO: ATLAS

Una de las imágenes insólitas de la jornada de constitución de las Cortes de esta XIII legislatura este martes ha sido el pequeño encuentro y apretón de manos que han tenido ya en el hemiciclo el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, con el diputado y líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real por estar procesado por su implicación en el proceso independentista en Cataluña, que está juzgando desde hace meses el Tribunal Supremo.

Al llegar a la Cámara baja, Junqueras ha pasado justo por delante del escaño de Sánchez y se han limitado a darse la mano. Más tarde, a media mañana, durante los largos períodos que se han vivido en el Congreso para las votaciones individuales de la Mesa de la Cámara, el diputado preso Junqueras ha bajado desde su escaño, en las filas de ERC, con el nuevo portavoz de esa formación, Gabriel Rufián, y se ha acercado de nuevo al de Sánchez. Ha sido ahí cuando el presidente le ha preguntado a Junqueras: "¿Cómo estás?". Este ha contestado: "Tenemos que hablar". Según el PP, Sánchez también le ha respondido: "No te preocupes". Fuentes del Ejecutivo han explicado a este diario que Junqueras le pregunta a Sánchez si no le incomoda que le salude en el hemiciclo, y en ese contexto el presidente le dice: "No te preocupes", informa Carlos E. Cué.

Ese cruce de palabras le ha servido al líder de los populares, Pablo Casado, para acusar a Sánchez directamente de "condescendencia" con los independentistas, a los que consideró sus socios de legislatura desde la moción de censura del líder del PSOE contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a principios del pasado mes de junio, a pesar de que la derecha y los independentistas tumbaron juntos el proyecto de Presupuestos y forzaron la convocatoria anticipada de elecciones. El presidente de los conservadores también ha exigido a Sánchez "transparencia" sobre esa relación.

Junqueras al presidente del Gobierno:

-“Tenemos que hablar”



El presidente del Gobierno:

- No te preocupes



Votar PSOE el domingo es decirle a ERC “no te preocupes”.



Lo único que puede preocupar a Junqueras y a los juzgados por golpistas es un voto al PP#VergüenzaInternacional pic.twitter.com/SwDPmSt635 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 21 de mayo de 2019

Un poco más allá ha ido el número dos del PP, Teodoro García Egea, que ha escrito en su cuenta de Twitter: "Junqueras, al presidente del Gobierno: “Tenemos que hablar”. El presidente del Gobierno: "No te preocupes". Votar PSOE el domingo es decirle a ERC “no te preocupes”. Lo único que puede preocupar a Junqueras y a los juzgados por golpistas es un voto al PP. #VergüenzaInternacional".