La Junta electoral apercibe a Calvo por los tuits del Gobierno

La Junta Electoral Central decidió ayer apercibir a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por una denuncia presentada por el PP por las críticas lanzadas a través de las redes sociales del Gobierno hacia su partido. “Las derechas tienen bloqueada la Ley de Igualdad desde hace un año”, “las derechas no pueden caer en el error del PP: recurrir las leyes ante el tribunal Constitucional”, “la oposición ha estado insultando al presidente constantemente. No se han adaptado y han decidido hacer cosas poco comprensibles e innecesarias” o “Ciudadanos y Partido Popular (…) no paran de decir y hacer cosas insustanciales” son algunos de los tuits que la Junta considera que vulneran el principio de neutralidad de los poderes públicos.La LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] “prohíbe de forma expresa durante el período electoral la realización de cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, dice el acuerdo.La Junta da la razón de esta forma a las demandas del PP, que en su reclamación aseguraba que esos tuits “tienen mayor difusión aún porque se reproducen en la página web oficial de La Moncloa”.

Recurso ante el Supremo

El órgano añade que la “reiteración” de infringir de esta forma la ley “no se salva con la mera retirada de los mensajes referidos, una vez que estos son denunciados; la reincidencia obliga a que esta Junta se vea en la obligación de apercibir a la Vicepresidenta del Gobierno de la posibilidad de que se incoe un expediente sancionador, (...) en caso de que se repitan nuevos quebrantamientos en el futuro”.Hace diez días, la Junta no dio la razón a los populares en su petición de prohibir la celebración de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros al considerar que no se había producido hasta el momento ninguna vulneración. El PP quería que la JEC suspendiese las ruedas de prensa durante el proceso electoral si se hacen para anunciar “medidas electoralistas”, es decir, los decretos que piensa aprobar el Gobierno.Es la primera vez que la Junta atiende las demandas del PP. Hace diez días, el órgano rechazó la petición de los populares de prohibir la celebración de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros al considerar que no se había producido hasta el momento ninguna vulneración. El PP quería que la JEC suspendiese las ruedas de prensa durante el proceso electoral si se utilizaban para anunciar “medidas electoralistas”, es decir, los decretos sociales aprobados por el Gobierno.