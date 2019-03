Page cierra filas con Sánchez en Ciudad Real

La movilización de la militancia del PSOE ha vuelto a desbordar las previsiones de los organizadores del acto que Pedro Sánchez ha tenido este jueves en Ciudad Real, donde han asistido unas 800 personas. Como ya sucedió hace un mes en Mérida, un millar de personas se han quedado fuera del recinto en el que el presidente del Gobierno y el presidente autonómico, Emiliano García-Page, han dado su primer mitin conjunto desde el anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Sin asomo de las críticas que el líder territorial llegó a encabezar dentro del partido por la gestión de la crisis de Cataluña y que tuvo su colofón en la controvertida figura del relator.

Las diferencias de entonces han dado paso a un cierre de filas en el PSOE, que en menos de dos meses y medio se jugará su poder institucional en el Estado, las seis autonomías que preside y toda su red de alcaldes. En un intento de demostrar su afinidad, Sánchez se ha referido en varias ocasiones a García-Page como Emi, diminutivo que solo emplean los más cercanos. El presidente ha destacado en el mitin que el Consejo de Ministros aprobará el subsidio a los desempleados de mayores de 52 años y ayudas contra la pobreza infantil como ha adelantado EL PAÍS. También ha renunciado a la derogación de la reforma laboral: "Una de las cosas que a mí más me ha dolido es no poder derogarla porque no tenemos los suficientes diputados en el Congreso”. Para conseguirlo ha animado a obtener "una mayoría rotunda" en las generales.

"Las primeras palabras tienen que ser para quienes no han podido entrar, para ese millar de personas. Una vez terminemos el acto, tenemos que salir fuera y saludar a los compañeros", ha arrancado Sánchez su intervención en el cuarto acto de partido en lo que va de semana."Ha venido mucha gente, estamos muchos y vamos a ser muchos más. La gente quiere una España en positivo y desde aquí mis disculpas a las muchas personas que se han quedado fuera", ha coincidido García-Page. Sánchez ha apelado al voto útil el 28 de abril y el 26 de mayo: "Sois lo más importante del PSOE. Sois vosotros, los que me vais a ayudar las elecciones. En esta ocasión tenemos que movilizarnos todos los que queremos una España serena. Que confíen en nosotros, por encima de ideologías", ha subrayado antes de explicitar su apoyo a su anfitrión: "Emiliano, tienes a todo el socialismo español y a mí a tu lado para que ganes las elecciones". "Es para mí un honor, de verdad creedme, recibir el presidente del Gobierno en el corazón del país. Muy bienvenido Pedro", le había presentado García-Page unos minutos antes.

La reivindicación de los derechos de las mujeres y su igualdad con los hombres han marcado el encuentro de los socialistas. La víspera del 8 de marzo -será el único día de la semana que Sánchez no tenga acto de partido- ha sido el otro tema central. "Soy feminista radical, no vale el feminismo medio", ha sido la primera en pronunciarse la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. Toda una declaración de intenciones tras las críticas de Pablo Casado contra el "feminismo de izquierdas". El PP no acudirá a la manifestación. "Es evidente y coherente. Lo que no lo es lo de Rivera. ¿Qué feminismo defiende cuando dice que no va a votar a favor de la ampliación de los permisos de paternidad? ¡No puede haber democracia plena si la mitad de la población sufre algún tipo de desigualdad!", ha aprovechado Sánchez para cuestionar la estrategia de Ciudadanos, incluido el cordón sanitario al PSOE. El presidente ha incidido en las transformaciones ideológicas de un partido con el que hace tres años alcanzó un acuerdo insuficiente para ser investido presidente. "Rivera empezó por la socialdemocracia, luego por el liberalismo y ha terminado haciéndose la foto en Colón con Casado y Abascal. ¿Qué armario tiene en casa?".

Al finalizar el mitin, de hora y media de duración, los dos presidentes se han mezclado entre la muchedumbre que permanecía en el exterior y les han agradecido las muestras de apoyo desde lo alto de una silla. "Amigos, quiero pediros disculpas. De aquí hasta el día de las elecciones vamos a buscar locales cinco veces más grandes", se ha comprometido García-Page, que ha instado a la movilización masiva recordando que "en las urnas nunca hay problemas de espacio, caben todos y eso es lo que no debe faltar". Sánchez se ha despedido "emocionado" al encontrarse con "tantas personas de distintas generaciones" y les ha prometido que regresará a Ciudad Real el 31 de julio en las fiestas de La Pandorga. Su intención es hacerlo con García-Page. Ambos como presidentes.