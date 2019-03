Casado recurre al ‘procés’ y a la agresión en Alsasua para criticar al feminismo “de izquierda”

El líder del PP, Pablo Casado, ha recurrido este jueves al proceso independentista catalán y a la agresión a dos guardias civiles en Alsasua hace más de dos años para criticar al feminismo "de izquierda". En una entrevista en la Cope, el presidente del Partido Popular ha cargado contra las feministas "de izquierda" por no haber salido en defensa de las mujeres de los guardias civiles que fueron agredidos en este municipio navarro el 15 de octubre de 2016 y por el que fueron condenados los ocho acusados a penas que oscilan entre los dos y los trece años de prisión. Además, Casado también ha criticado que las feministas no hayan apoyado a la secretaria judicial Montserrat del Toro, que testificó este miércoles en el juicio del procés. Del Toro fue la funcionaria que durante la concentración independentista ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 tuvo que abandonar el edificio por un patio exterior por el que llegó hasta un teatro anexo.

El presidente del PP ha recordado en la entrevista este jueves en la radio que estuvo este miércoles en Alsasua y visitó el mismo lugar de la agresión a los agentes. "No vi a ninguna feminista de izquierda defiendo a las mujeres de los guardias civiles, ni tampoco a la secretaria judicial [Montserrat del Toro] cuando ha sido amenazada y se ha hecho pública su imagen", ha dicho Casado. El líder popular ha relatado que en su visita a Alsasua vio que no fue bien recibido y que "los borrokas" le llegaron a decir que no podía estar en el municipio. Todo coincide, según él, con la negociación de Pedro Sánchez con el PNV sobre nuevas transferencias al País Vasco y sobre el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas. Este plan, sin embargo, fue diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprovechado por el Ejecutivo de Sánchez.

Casado ha opinado que el PNV "le ha cogido la medida" a Sánchez y negocia en nombre de Uxue Barkos, presidenta de Navarra, para seguir la hoja de ruta del "proyecto anexionista de Navarra al País Vasco". "Es la siguiente etapa de los nacionalistas, tras la mediación en Cataluña, y, si Sánchez recibe el aval de los independentistas y batasunos para gobernar cuatro años más, veremos que se recupera esa hoja de ruta tras fracasar Juan José Ibarretxe". Tanto el PDeCAT como ERC, sin embargo, votaron en contra de los Presupuestos presentados por el Ejecutivo socialista el mes pasado en el Congreso. Al tumbarse las cuentas, el presidente anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 28 de abril.

Sobre la manifestación de este viernes por el día Internacional de la Mujer, Casado ha defendido la decisión del PP de desmarcarse de la concentración al entender que el manifiesto de convocatoria es "inasumible". "Íbamos a estar. Tres vicesecretarias iban a acudir, pero después de conocer el manifiesto, sinceramente, es inasumible", ha dicho Casado, que también ha afeado que el manifiesto hable de "un país militarizado, en el que se conculcan las libertades y hay que emancipar a las niñas de 16 años".

El argumentario de la huelga feminista expresa su oposición "a la idea de que necesitamos más seguridad, más militarización, más control y más ejército": "Esto crea un imaginario colectivo perverso y xenófobo que debemos combatir". Y añade: "Somos antimilitaristas, estamos contra las guerras, que son una de las causas que obligan a las mujeres a migrar; contra los Estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista". Por último, el manifiesto explica uno de los motivos por los que se convoca la manifestación: "Porque somos consideradas peligrosas tanto por las instituciones del Estado como por las autóctonas-nativas. Porque son políticas de la muerte las que este gobierno militarista utiliza y nos utiliza según los intereses económicos. Esto es tanatopolítica porque seguimos muriendo".

En contraste con lo que Casado considera la "propaganda de la izquierda radical", el líder del PP ha reivindicado que hará un acto con las mujeres candidatas del PP en las elecciones municipales y autonómicas. Y ha indicado que este fin de semana en una convención en Cartagena se tratará de las propuestas del partido en políticas de igualdad.