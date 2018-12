Susana Díaz: “Siempre que alguien se salte el estado de Derecho está la Constitución para protegernos”

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, ha sido muy clara respecto de la situación que se vive en Cataluña. En una entrevista en la cadena SER, la dirigente socialista ha reclamado que se “utilicen los mecanismos constitucionales para hacer frente” al “pulso que el Gobierno de Cataluña está echando a nuestro estado de Derecho”, en alusión a si debe aplicarse el artículo 155 ante los últimos acontecimientos que han acaecido en la comunidad catalana.

Díaz es proclive a agotar la vía del diálogo, pero siempre que “se respeten las leyes”, un escenario que, considera que no se está produciendo ahora mismo. “El Gobierno de Cataluña lleva demasiado tiempo echándole un pulso al Estado. Para que haya diálogo tiene que haber cumplimiento del estado de Derecho y de esas leyes. Siempre que se salte uno el estado de Derecho está la Constitución para protegernos”, ha señalado.

La presidenta de la Junta ha sido siempre una de las dirigentes socialistas más claras a la hora de criticar la amenaza independentista de Cataluña. La última vez, en plena campaña electoral andaluza cuando defendió de manera vehemente al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras haber sido escupido por uno de los diputados de ERC. Díaz ha comparado la situación que se vivió en el País Vasco en tiempos de ETA con lo que ha ocurrido estos días en Cataluña, tras el encuentro del presidente Pedro Sánchez con su homólogo de la Generalitat, Quim Torra, y la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.

“En este país incluso los que utilizaban el terrorismo para defender lo que ellos denominaban un conflicto político no fueron reconocidos por el estado de Derecho. Hubo Gobiernos de un color y de otro y nunca se reconoció un conflicto político para quienes utilizaban la violencia y el terrorismo. Si esa fue la respuesta que tuvo el Estado durante 40 años, no voy a reconocer que cuando un Gobierno ahora le echa un pulso al Estado y a nuestra constitución, se reconozca como un conflicto político, cuando lo que hay es un desacato a las normas”, ha señalado Díaz, que ha insistido en que la situación en Cataluña no puede interpretarse como meras discrepancias entre “dos Gobiernos de igual a igual”.