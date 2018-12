El PDeCAT solo hablará de Presupuestos si hay avances “en convocar un referéndum”

El diputado del PDeCAT Ferrán Bel, durante una intervención el pleno del Congreso de los Diputados. CHEMA MOYA (EFE) / VÍDEO: EUROPA PRESS

El PDeCAT hablará de Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez si hay “propuesta para Cataluña” que estará unida indisolublemente a los avances “en convocar un referéndum”, según han precisado fuentes oficiales a EL PAÍS. El diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, ha considerado este miércoles una "propuesta razonable" que su formación negocie los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y ha pedido a Sánchez que la presentación de las cuentas en el Congreso vaya acompañada de una alternativa para dar una solución a Cataluña. Sin embargo, fuentes del partido han precisado estas declaraciones de forma que el hipotético apoyo del partido independentista a los Presupuestos se queda en el mismo punto en el que estaba.

Poco, muy poco, se ha avanzado entonces respecto a la posición sostenida del nacionalismo catalán. Esta respuesta viene dada por el anuncio el día anterior de Pedro Sánchez de volver a intentar sacar adelante los Presupuestos presentándolos el próximo mes de enero. Las fuentes nacionalistas reconocen que los números les interesan mucho, pero no harán abstracción de sus demandas sobre Cataluña. Hasta ahora, la discrepancia es radical: mientras Pedro Sánchez tiende la mano para negociar un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña para que obtenga más capacidad de autogobierno desde el nacionalismo se considera corta esa propuesta ya que frente a autogobierno ellos contraponen la autodeterminación. Ferrán Bel, tanto en el desayuno, como en una entrevista en Onda Cero, ha mostrado una posición muy similar a la de los últimos meses ya que aseguró que si el Gobierno presenta Presupuestos, ellos se reservan la posibilidad de rechazarlos mediante una enmienda a la totalidad. Muy lejos, por tanto, de cualquier acuerdo.

"Si no hay propuesta o es simplemente hablar de un nuevo Estatuto para que lo refrenden los catalanes y para que luego sea cercenado por el Tribunal Supremo, esta historia ya la conocemos", ha advertido el diputado independentista, que ha valorado que el presidente haya cambiado de posición y decidido presentar el Presupuesto en enero. "Cuando se presenten tendremos que ver si conjuntamente con la presentación, hay alguna alternativa par dar una solución política para Cataluña", ha dicho.

Bel ha reconocido que la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz "no puede ser positiva" ya que se trata de una posición "de más de extrema derecha", y ha recordado que en Cataluña surgieron partidos similares xenófobos como Plataforma por Cataluña e hicieron un "cordón sanitario, que dio sus frutos". "Yo no tengo que dar consejos a los partidos andaluces", ha dicho, pero ha advertido de que "si se intenta blanquear, estos partidos tendrán una mayor representación y eso sería responsabilidad de los políticos andaluces".

Aragonès: "Ni amenazas ni chantajes"

El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre su anuncio de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en enero: "No funcionamos con amenazas ni con chantajes".

En una entrevista a Ràdio 4, Aragonès, que también es dirigente de Esquerra Republicana (ERC) ha recordado la situación de los presos soberanistas, y ha insistido en que una situación de gravedad comporta actuar con responsabilidad: "Si cae el Gobierno de Pedro Sánchez es porque quiere". Además, ha añadido que no es serio afrontar una negociación presupuestaria sin hablar con todos los grupos, y afea a Sánchez que presente un proyecto y que espere que todo el mundo se adhiera: "Esto no es así a no ser que lo quieras utilizar como un instrumento de propaganda. Es necesario abordar los problemas políticos de fondo. Con medidas cosméticas no tenemos suficiente".

El dirigente de ERC ha criticado que se utilice el "fantasma de la extrema derecha para amenazar a los independentistas y votar unos Presupuestos pidiendo que se olvide la represión", en alusión a Vox.