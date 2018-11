El Govern y los comunes se reunirán el jueves para comenzar a negociar los Presupuestos

Las reuniones de cara a un posible pacto presupuestario en Cataluña comenzarán este jueves. El primer grupo parlamentario con el que los miembros del Govern se reunirán será el de Catalunya en Comú Podem, según ha explicado este martes la portavoz del Ejecutivo catalán Elsa Artadi. El anuncio llega un día después de que los comunes presentaran su propuesta, que incluye el aumento del gasto social en 1.700 millones de euros. Artadi, sin embargo, ha explicado que los encuentros se extenderán con otras formaciones y que llegarán a la mesa de negociación sin una propuesta de reforma de fiscal pero que están abiertos a abordar el tema.

"No vamos a poner una revisión fiscal sobre la mesa, pero eso no significa que no lo hemos puesto una revisión fiscal sobre la mesa no significa que no lo vayamos a hablar", ha dicho Artadi. La propuesta de los comunes es, entre otras cosas, un aumento del 2% en el tramo del IRPF para las rentas más altas; la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones y la aplicación de la fiscalidad verde.

La portavoz ha recordado que algunos impuestos incluidos en la ley de Cambio Climático, a la que se le ha levantado el veto del Tribunal Constitucional, permitirán aumentar los ingresos si bien ha aceptado la dificultad para cuadrar las cuentas. También ha mostrado su voluntad de intentar incluir en el gasto social algunas de las reivindicaciones defendidas por los médicos y profesores, que esta semana se manifiestan en la calle exigiendo mejoras salariales y en el servicio.

El Govern también se sentará con otros grupos, también a partir del jueves. Artadi ha explicado que se ha privilegiado a los comunes en el orden por su interés manifiesto en negociar las cuentas e incluso presentar una propuesta. El Ejecutivo, ha insistido la portavoz, solo someterá las cuentas a votación en el Parlament si tiene asegurados los apoyos para que salgan adelante.



La Generalitat sigue a la espera de que el Gobierno central informe sobre cuál será el techo del gasto, de cara a poder cerrar el documento definitivo. Artadi ha negado que haya una discrepancia en el seno del Govern (Junts per Catalunya y Esquerra) sobre la reforma fiscal y ha asegurado que lo que lleve a negociación estará consensuado entre ambas formaciones. El PDeCAT y los republicanos dejaron claras ayer sus diferencias sobre el aumento del IRPF.