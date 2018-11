Los comunes piden subir el gasto en los presupuestos en 1700 millones

Catalunya en Comú-Podem ha anunciado hoy que aspira a que el Govern aumente el gasto en 1.700 millones de euros para afrontar la emergencia social que, a su juicio, está instalada en Cataluña. Los comunes han presentado sus 10 prioridades sociales y denunciado que, por el momento, ningún miembro del Ejecutivo catalán les ha llamado para empezar a negociar. El partido de izquierdas quiere lograr esos nuevos ingresos con las aportaciones pactadas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez; un aumento del 2% en el tramo del IRPF para las rentas más altas y la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones y la aplicación de la fiscalidad verde.

Jessica Albiach, presidenta del grupo de los comunes, y el diputado David Cid han presentado hoy el decálogo en el Parlament coincidiendo con la semana de huelga de los funcionarios públicos, que ha arrancado con le paro de lo médicos. Entre otras cosas, el documento contempla invertir 40 millones para contratar a 850 nuevos médicos; el contrato de 250 nuevos bomberos y 750 mossos -30 millones de euros- y la devolución de la paga de 2013 y 2014 en este 2019 y 2020, que implican 495 millones. En el ámbito educativo, los comunes reclaman rebajar las tasas universitarias un 30% -supondría gastar 50 millones- y rescatar la financiación de las escoles-bressol (45 millones) y el decreto de escuela-inclusiva 240).

Esos son solo algunos puntos del decálogo de los comunes que han realizado cálculos y aseguran que existe suficiente margen para costearlos. ¿Cómo? A través de tres paquetes de ingresos: un tercio procedería de las aportaciones del Estado -bloqueadas, sin embargo, por el frenazo a los Presupuestos Generales- y los otros dos tercios a través de reformas fiscales. La primera medida pasaría por aumentar de dos puntos del IRPF a las rentas más altas, que afectaría a quienes cobran más de 125.000 euros -pasarían a tributar un 25,5%- o 100.000 euros, un 23,5%. "Solo afectaría a un 2% de los ciudadanos", ha afirmado Cid. El diputado también ha acotado la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones a un margen muy reducido de la población. Pese a que no lo dio por cerrado, su idea sería bajar el listón fijado ahora para quien cobra un piso con valor catastral de 500.000 euros y una herencia en metálico de 170.000. Ahora mismo, no pagan nada.

La tercera vía de ingresos sería que el Govern desarrolle la ley de Medio Ambiente, recurrida en su día ante el Tribunal Constitucional por Mariano Rajoy. El Alto Tribunal levantó hace meses la suspensión salvo en el artículo del fracking. Es decir, el Ejecutivo catalán podría aplicar las sanciones previstas en la norma contra los vehículos contaminantes. "No somos ingenuos. Esto no es una carta a los Reyes Magos. La fiscalidad no es un fin en sí mismo pero hay margen", ha insistido Cid.