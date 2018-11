El bloqueo a los Presupuestos deja en el aire 1.500 millones para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía el viernes por primera vez que no presentará un anteproyecto de Presupuestos si no tiene garantías de sacarlos adelante en el Congreso tras la irrevocable decisión de ERC y PDeCAT de no apoyarlos. Ese bloqueo deja en el aire unos 1.500 millones de euros de nuevos recursos que tendrían como destino Cataluña. Existe la opción de que parte de ese dinero llegue a través de la aprobación de decretos ley, pero ese proceso ralentizaría la asignación de nuevos fondos y, a la vez, complicaría la posibilidad de que el Gobierno catalán incluyera esas partidas en sus cuentas para 2019.

El Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que dirige Pere Aragonès está ganando tiempo para aclarar cuál es el marco sobre el que confeccionar sus Presupuestos para el próximo año, que prevé presentar antes de Navidad. Está especialmente atento a si se relaja el objetivo de déficit (del 0,1% al 0,3%, que supondría ganar 490 millones de euros) y, sobre todo, si es posible flexibilizar una regla de gasto que, tal y como está marcada ahora, no le permitiría ganar un margen superior al 2,7% sobre los últimos Presupuestos.

Pero más allá de esas reglas básicas (a la que hay que añadir la de la deuda), Aragonès desconoce si el próximo ejercicio podrá contar con diferentes partidas a las que se comprometió el Gobierno central y que se tendrían que articular a través de la ley presupuestaria para 2019. Son unos 1.500 millones de euros en total, si bien fuentes del Departamento de Vicepresidencia consideran que, de hecho, solo tendrían que verse afectados 350 millones. El resto, defienden, podrían aprobarse mediante decretos ley.

El gran problema viene de la actualización de los ingresos que llegarían a través del anticipo de los pagos del sistema de financiación, gracias a la mejora económica (y visualizada a cuenta de los ingresos por IRPF e IVA), lo que podría suponer 761 millones de euros. A esa partida se añadirían 339 millones de euros en compensación por el IVA. Esa aplicación sería automática en cuanto se aprobaran los Presupuestos.

El Govern afirma que no tendría por qué haber afectación, pero existen precedentes. En enero pasado, el ya exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se vio obligado a prorrogar los Presupuestos y anunció un recorte sobre lo previsto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que él mismo controlaba, de lo que se iba a repartir entre el conjunto de las comunidades autónomas, de acuerdo con el modelo de financiación. Cataluña se vio afectada con 780 millones de euros menos.

La diputada socialista Alícia Romero y el parlamentario ecosocialista David Cid apuntan, no obstante, que las partidas más importantes que se quedarían congeladas son las que se han pactado a través de las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat, que han supuesto volver a los acuerdos entre los dos ejecutivos. El Ejecutivo central ha reconocido una deuda histórica de 759 millones de euros en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut, para financiar infraestructuras, y otros 700 millones para financiar a los Mossos d’Esquadra.

Fruto de ese reconocimiento de compromisos, el Gobierno aseguró que en 2019 inyectaría 200 millones y 150 millones, respectivamente, por esas partidas, a Cataluña. La primera está pendiente de saberse cómo se hará, si a través de un traspaso de recursos a la Generalitat o si de inversiones directas del Estado en Cataluña. La segunda debe ser una transferencia de recursos, ya que los Mossos se financian vía Presupuestos catalanes. Las dos dependen de la aprobación de los Presupuestos.

Ese paquete suma 1.678 millones, a los que se tendrían que añadir los recursos que llegaran a Cataluña fruto de las mejoras en políticas sociales, dependencia y otras partidas que contempla el acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos.

Afectación en Barcelona

El Gobierno catalán conoce las estrecheces que supone tener que gobernar con prórroga presupuestaria. Maniatado en lo que se refiere a gastos, ha advertido a consejerías y entes públicos que deben atenerse a la previsión presupuestaria y en octubre ya solicitó que les comunicara las medidas que pudieran hacer para contener el gasto.

El bloqueo presupuestario también afecta al Ayuntamiento de Barcelona. Su gobierno, en manos de Barcelona en Comú, ha redactado su proyecto de presupuesto incluyendo 100 millones procedentes del Estado que no tiene asegurados. Además, existe un compromiso de que las nuevas cuentas estatales aporten 42 millones de euros más (hasta los 150 millones) que hace un año a las cuentas de la Autoridad del Transporte Metropolitano, encargada de la gestión de las redes de autobuses, metro y tranvías de Barcelona.