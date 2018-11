El Govern negociará una reforma del IRPF para gravar a las rentas más altas

El Govern de Quim Torra ha dado este jueves por la mañana pistas de que se avendrá a negociar una posible reforma del impuesto del IRPF con el fin de atraer a los comunes y poder, de esa forma, desbloquear el proyecto de Presupuestos. El Pleno del Parlament ha aprobado una moción del grupo socialista que contempla reformar ese tributo para que sea "más justo y progresivo, especialmente en las rentas más altas". El punto ha recibido 30 votos a favor (los de PSC, Catalunya en Comú y la CUP), tres votos en contra y 96 abstenciones, entre las que figuran las de los diputados independentistas.

Paga extra antes de 2020 El Parlament también ha aprobado una proposición de la CUP que insta a que las pagas extras de 2013 y 2014 que aún se le adeuda a los funcionarios catalanes se salden antes de 2019 y 2020, respectivamente. La iniciativa ha sido apoyada por Ciudadanos, PSC, PP, los anticapitalistas y los comunes. Esta última formación había transaccionado el text. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, las dos formaciones que dan apoyo al Govern se han abstenido.

Con solo 61 votos posibles de un total de 66 —no ejercen su derecho al voto cinco parlamentarios procesados— el Govern necesita de forma imperiosa un aliado para alcanzar los 68 votos para poder aprobar las cuentas. Su aliado preferente es Catalunya en Comú-Podem, pero David Cid, diputado de la formación de izquierdas, ha avisado durante el debate de que "no les busquen" si no están dispuestos a realizar una reforma tributaria para poder obtener más recursos para políticas sociales. El Govern parece dispuesto a revisar el IRPF pero no el impuesto de sucesiones y donaciones, que parece el caballo de batalla de la negociación. La propuesta de los socialistas, enfocada a aumentar en 300 millones la recaudación, solo ha recibido 29 votos a favor —del PSC, comuns y CUP— y 100 en contra, entre ellos los de la mayoría independentista.

Alicia Romero, diputada socialista, ha defendido la moción en la que ha rechazado la "demagogia" de Ciudadanos y ha defendido que aspiran a que contribuyan con más impuestos quienes más tienen y que son los que menos han contribuido a las arcas públicas durante la crisis. "Es que ni se han leído la moción ni me han escuchado", ha dicho. La Cámara ha aprobado con 85 votos a favor y 44 en contra que los partidos catalanes con representación en el Congreso avalen la necesidad de modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria evitando el veto de la Mesa. Eso permitiría a la Generalitat disponer de 500 millones de euros más para las políticas sociales y desigualdad.