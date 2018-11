Torra presentará sus Presupuestos solo si tiene los apoyos garantizados

El Ejecutivo catalán solo llevará su proyecto de Presupuestos al Parlament si tiene la seguridad de que serán aprobados. Así lo ha asegurado esta tarde la portavoz del Govern, Elsa Artadi, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del president Quim Torra con sus consejeros. Artadi se ha abierto a poner sobre la mesa alguna reforma a la política fiscal para lograr el apoyo de Catalunya En Comú-Podem, el grupo que Torra ha designado como sus socios preferentes.

Artadi ha defendido que el plan del Govern es “llevar el Presupuesto al Parlament cuando ya esté encarrilado”. La portavoz también ha evitado ser especialmente crítica con el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no presente los suyos para evitar perder la votación. Tanto el PDeCAT como Esquerra aseguran que no aprobarán las cuentas pactadas por el PSOE y Podemos, pero el Ejecutivo catalán espera seducir a los comunes para que apoyen los Presupuestos catalanes.

De ahí que Artadi no haya puesto cortapisas al diálogo con Catalunya en Comú y haya aceptado que se ponga sobre la mesa una posible subida de impuestos para las rentas más altas. “No es una gran sorpresa que liguen su apoyo a reformas fiscales. Es cuestión de sentarse, ver qué recorrido tiene la propuesta y qué impacto tiene en los hogares”, ha dicho la portavoz.

Las cuentas catalanas ya no se aprobarán en enero, pero el Govern aspira a que se puedan votar ese mes en la Cámara. En el pasado, el PDeCAT había criticado al Gobierno por no someter a votación su proyecto de cuentas. Artadi ha asegurado que descarta completamente un adelanto electoral derivado de que no haya un nuevo Presupuesto.