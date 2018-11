Rivera acusa a Sánchez de hacer “una purga” al relevar al abogado del Estado en la causa del ‘procés’

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar adelante "una purga sin pudor" al relevar al abogado del Estado en la causa del procés. Para Rivera, "Sánchez está poniendo el Estado al servicio de los golpistas" para poder "atrincherarse" en el Gobierno, según ha escrito en su cuenta de Twitter este miércoles.

"[Sánchez] purga sin pudor a todo aquel que se oponga a esta humillación nacional", ha afirmado el líder de Ciudadanos en la red social. "Este es otro escándalo más en los meses de sanchismo en el poder", ha proseguido en referencia a la destitución de Edmundo Bal como abogado jefe del departamento de penal y, por tanto, responsable de defender la posición del Estado en el juicio del procés.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado este miércoles en el Congreso una petición para que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dé explicaciones "urgentemente". Según la petición de comparecencia, Ciudadanos quiere que Delgado rinda cuentas en la próxima Comisión de Justicia del Congreso de "las razones del cese del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado encargado de dirigir la acusación del juicio contra los líderes separatistas", informa la agencia Efe.

El motivo que alega oficialmente el Ejecutivo es el de pérdida de confianza, ya que se trata de un puesto jerárquico de designación del que puede disponer la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que llegó a la cúpula de este organismo en junio, de la mano de la ministra Dolores Delgado. Bal ya había trasladado que no defendería en el juicio nada con lo que no estuviera de acuerdo según su criterio. Esto es, que no apoyaría ninguna posición que no fuera la suya.

El diputado del PP Rafael Hernando también ha pedido la dimisión de Delgado, entre otras razones, por "arruinar" la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por estar reprobada por el Congreso y el Senado. Hernando ha preguntado a la ministra en la sesión de control al Gobierno si el Ejecutivo va aprobar algún indulto para los imputados por el proceso de independencia de Cataluña, a lo que ha añadido: "Cuando Sánchez accedió por una moción espúrea a la presidencia del Gobierno necesitaba poner al frente del Ministerio de Justicia a alguien como usted que hiciera todo tipo de enjuagues para dar satisfacción a aquellos que permitieron que usted se sentara en el Consejo de Ministros".