Torra convoca un Consell de Govern extraordinario tras las peticiones de la Fiscalía

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado un Consell de Govern extraordinario pasadas las 12 de la mañana tras conocerse las peticiones de pena para los líderes del procés por parte de la Fiscalía. Oriol Junqueras, se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por su papel como líder del procés. El ministerio público atribuye rebelión agravado con malversación de caudales públicos también a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, están en prisión preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 años de cárcel. A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart) se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Aún así, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los exconsejeros (17 años de prisión).

"Acaba de morir definitivamente la democracia en el Reino de Espanya", ha escrito en Twitter la consejera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado este viernes en un mensaje a través de sus redes sociales, gestionadas por sus colaboradores, que las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas no le harán "renunciar" a sus objetivos políticos: "¿Alguien piensa que por 17 años de cárcel nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana". También el exconseller Jordi Turull ha criticado el "relato ficticio para lograr un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal" que hace la Fiscalía. En un apunte en su perfil de Twitter, ha expresado: "Ninguna sorpresa. Ellos coherentes con su relato ficticio para un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal". "Nosotros seguimos con las convicciones intactas. A más injusticia, más compromiso. Ni desánimo ni resignación ni renuncia", ha añadido. Para el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, "hoy se demuestra que esto no es un procedimiento, es una venganza".

Missatge des de la presó:



