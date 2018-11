La Abogada del Estado releva a su responsable en la causa del ‘procés’

El Gobierno ha tomado una decisión drástica para garantizar que la Abogacía del Estado, un órgano que depende estrictamente del Ejecutivo y que por su propia naturaleza siempre cumple las directrices marcadas por el poder político, mantenga la línea de la acusación de sedición a los líderes independentistas. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido a Edmundo Bal como abogado jefe del departamento de penal y por tanto responsable de defender la posición del Estado en el juicio del procés. Bal ya se enfrentó a Castro porque él quería elevar la acusación a rebelión. Castro da así un golpe de autoridad ante la resistencia mostrada por su subordinado.

El motivo que alega oficialmente el Ejecutivo es el de pérdida de confianza, ya que se trata de un puesto jerárquico de designación del que puede disponer Castro, que llegó a la cúpula de este organismo en junio, de la mano de la ministra Dolores Delgado. Bal ya había trasladado que no defendería en el juicio nada con lo que no estuviera de acuerdo según su criterio. Esto es, que no apoyaría ninguna posición que no fuera la suya. Este enroque hacía inviable su continuidad en un proceso clave.

El Gobierno y la abogada general del Estado, un cargo de confianza que participa todos los miércoles en la comisión de subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros, necesitan tener garantías de que el abogado que participa en el juicio sigue con claridad sus instrucciones. Es lo que hacen todos los 400 abogados del Estado que defienden los intereses de la administración general en múltiples casos y que siempre obedecen a las directrices de sus superiores.

En este caso se ha producido una situación inédita. Por su naturaleza, a diferencia de los fiscales, que tienen una autonomía garantizada por la ley, los abogados del Estado no son autónomos, sino defensores de una parte, como lo es cualquier abogado. La única diferencia es que en este caso la parte, el cliente, es la administración, y en último término, su máximo exponente, el Gobierno. Pero Bal, de forma muy poco usual, se negó en redondo a secundar las directrices de sus superiores, en especial de Castro, que ya fue abogada del Estado en casos significativos como el Prestige. Bal insistía en defender la acusación de rebelión y se negaba a firmar cualquier otra.

Esta situación inédita provocó una fuerte tensión que se resolvió con Castro haciéndose responsable del escrito en el que se acusaba de malversación y sedición, pero no de rebelión. Solo lo firmó ella, no su subordinado. Bal estaba decidido a promover un escrito, que tenía redactado, donde se defendía la acusación de rebelión, la misma por la que optó la fiscalía, que finalmente pidió un máximo de 25 años frente a los 12 que reclama la Abogacía del Estado. Pero Bal no es un fiscal y tiene que obedecer a sus superiores jerárquicos. La tensión entre Bal y Castro ha ido creciendo hasta que se ha tomado la decisión definitiva de cesarlo para evitar que cada paso del juicio implique una situación como la que se vivió con el escrito de acusación.

En el Gobierno no acaban de entender la polémica por este asunto y la idea de que el Ejecutivo impone su criterio a la abogacía, un concepto que consideran una aberración. Todos los clientes deciden la línea que siguen sus abogados, insisten. La abogacía aporta el criterio técnico, los escenarios de lo que se puede hacer jurídicamente y sus posibles consecuencias, pero las decisiones las toma el Ejecutivo en cualquier caso, explican.

Desde el Ejecutivo recuerdan que todos los gobiernos han dado instrucciones a la Abogacía del Estado, que es por definición un organismo no autónomo. Esta vez, con mayor relevancia mediática y social por tratarse de un caso clave, se ha seguido el mismo procedimiento de siempre, explican, con la diferencia de que el máximo responsable de la sección penal no ha aceptado las reglas del juego.

Criterios

Sin embargo, parte de la confusión con este tema la provocó el propio Ejecutivo, que llegó a afirmar públicamente en varias ocasiones que la Abogacía tomaría sus propias decisiones con criterios jurídicos y el Gobierno no se entrometería, algo que ahora en realidad admiten como un sinsentido.

El sustituto aún no ha sido designado pero el Ejecutivo no tiene ninguna duda de que cualquier otro abogado del Estado acatará las instrucciones de sus superiores y desarrollará la acusación por sedición, que la que ha defendido el Gobierno porque no ve justificada la rebelión, al contrario que la fiscalía, y tampoco ve suficiente mantenerse solo en la acusación de malversación, que es lo que hizo en un principio la abogacía con el Gobierno del PP.

El Ejecutivo se ha visto en este asunto entre dos frentes. Por un lado, la oposición, que le achaca abiertamente una supuesta traición por no acusar de rebelión, una cuestión sobre la que hay un intenso debate jurídico y que incluso ponentes de la reforma del código penal de 1995 como Diego López Garrido rechazan. Por otro lado, los independentistas acusan al Gobierno de haber endurecido incluso la posición del anterior Ejecutivo, al pasar de malversación a sedición. La decisión no ha gustado del todo a nadie, pero en el Gobierno están convencidos de que la acusación de sedición es la más razonable y piensan seguir adelante, ahora con un nuevo abogado del Estado que siga las instrucciones jerárquicas.