Iglesias convoca de urgencia a la dirección estatal de Podemos por el posible adelanto electoral

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha convocado de urgencia este viernes al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre asambleas del partido, ante la posibilidad de que Pedro Sánchez opte por no presentar Presupuestos para 2019 y adelantar las elecciones generales. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha abierto este lunes a la posibilidad de que pudieran coincidir con las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. El superdomingo electoral no es el escenario que se contemplaba en la formación, donde se inclinan por que el adelanto de las generales, de producirse, sería el próximo otoño. Pero las palabras del número tres del partido en el Gobierno y que el presidente no le haya desautorizado ha movilizado a los cuadros de todo el partido.

"La potestad de convocar elecciones es del presidente del Gobierno. No es nuestra primera opción. La primera es sacar adelante unos Presupuestos que mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero si el Gobierno deja caer los brazos y los partidos independentistas renuncian a mejorar la vida de los catalanes, nosotros saldremos a ganarlas", ha apuntado Pablo Echenique al término de la ejecutiva de Podemos de todos los lunes. El principal socio del Gobierno prefiere elecciones a que el Ejecutivo socialista prorrogue los presupuestos del PP.

La portavoz del comité de acción electoral del PSOE, Esther Peña, ha señalado horas después de la declaraciones de Ábalos que "la intención del PSOE es acabar la legislatura", aunque acto seguido ha subrayado que la fecha de las generales "la determinará el presidente del Gobierno, que es quien tiene potestad para esto". "Estamos convencidos de que lo hará cuando sea más conveniente para los intereses de los españoles”, ha observado. La afirmación de Peña de que el PSOE está “siempre preparado” para unas elecciones ha reafirmado a la dirección de Podemos de que debe iniciar cuanto antes los preparativos ante la posibilidad de que dentro de seis meses se celebren las terceras generales en tres años y medio