El ‘número dos’ del PSOE no descarta unificar en mayo las generales con las municipales, autonómicas, y europeas

El entorno más cercano de Pedro Sánchez sigue dándole muchas vueltas a cuál será el mejor momento para adelantar las elecciones. Las opciones reales son tres: en marzo, el 26 de mayo de forma conjunta las municipales, autonómicas y europeas, o ya en otoño. La segunda opción, la del superdomingo electoral, está encima de la mesa y “no es descartable”, según ha reconocido este lunes el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Es la primera vez que alguien del núcleo duro del Gobierno y de absoluta confianza de Sánchez habla tan abiertamente de esa posibilidad. Ábalos es visto dentro del PSOE y el Gobierno como el más partidario de un adelanto electoral para aprovechar la ola positiva hacia el Gobierno que detectan las encuestas antes de arriesgarse a un desgaste fuerte al estar varios meses sin Presupuestos.

En La Moncloa hay muchas más dudas porque creen que Sanchez necesita más tiempo para desarrollar sus medidas y sobre todo porque es mucho más fácil lograr el apoyo de la moción de censura que lograr una investidura en la que necesitaría el apoyo de los independentistas, que ni siquiera están dispuestos a apoyar los Presupuestos, por tanto, mucho menos una investidura, o buscar los votos de Ciudadanos, algo complicado porque además no está claro que den los números. Los barones socialistas no ven muy claro ese superdomingo electoral, pero insisten en pedir claridad al Gobierno, que lanza mensajes contradictorios sobre este asunto casi cada semana.

“Nada es descartable", ha afirmado Ábalos en un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press tras ser preguntado por la posibilidad de que se celebre un superdomingo electoral sin precedentes en la historia de la democracia española.

Ábalos, que coordina junto al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el comité electoral que está preparando al partido de cara al 26 de mayo, ha señalado no obstante que en estos momentos el Gobierno está "concentrado" en la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, a pesar de que el propio Sánchez ha admitido la posibilidad de no llegar a presentarlos si no tienen visos de prosperar.

El ministro se ha mostrado partidario de evitar "aventurar nada" en estos tiempos tan "líquidos" de la política. En cualquier caso, Ábalos ha recordado que el instrumento de disolver las Cortes y convocar elecciones —que compete en exclusiva al presidente del Gobierno— es "muy poderoso". El titular de Fomento ha afirmado que Sánchez manejará los tiempos con responsabilidad y convocará las elecciones "cuando crea que tiene que hacerlo y nunca a presión ni remolque de nadie".

Hablar de un posible adelanto electoral también es otra manera de tratar de meter presión a sus aliados, especialmente a los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que según el análisis del Gobierno no quieren ir a elecciones por el riesgo de que Ciudadanos refuerce mucho su poder y logre cambiar de forma drástica la línea del Gobierno hacia una recentralización.

Sánchez lo ha intentado todo con los independentistas para que apoyaran los Presupuestos pero ellos lo rechazan de plano por la acusación de la fiscalía en el juicio del procés, donde pide 25 años para Oriol Junqueras, líder de ERC, por ejemplo. Ese es uno los argumentos de los miembros del Gobierno que defienden aguantar todo lo posible y no hacer un superdomingo.

En mayo, el juicio no habrá concluido. Si los independentistas no quieren ahora apoyar los Presupuestos por este juicio, mucho menos querrán aprobar una investidura en mayo o junio por el mismo motivo. La discusión interna es muy fuerte pero solo Sánchez tomará la decisión. Los mensajes que traslada el Gobierno es que el presidente quiere seguir, cree que tiene apoyos en el Congreso para sacar adelante sus medidas, y solo adelantará cuando vea que la situación está al borde del bloqueo. Las elecciones andaluzas darán muchas pistas de cómo está la situación real de los cuatro partidos clave en la comunidad más poblada, y ahí Sanchez empezará a madurar su decisión.