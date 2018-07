Sánchez: “Que no quepa duda de que no aceptaremos un chantaje al Estado”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso ser rotundo y contundente al contestar este jueves, en rueda de prensa conjunta con el presidente francés en La Moncloa, sobre la polémica que rodea al caso de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga del rey Juan Carlos, y las reclamaciones de varios partidos para que se abra una investigación parlamentaria en el Congreso. Sánchez recalcó la posición del ejecutivo y del PSOE sobre ese asunto y remarcó que "no tiene ninguna duda de los extremos de la declaración del director del CNI", el Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sánz, este pasado miércoles en la comisión de secretos oficiales. El jefe de Gobierno enfatizó: "Que no quepa ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado".

Con esa declaración formal, en La Moncloa, el presidente Sánchez respalda la declaración del director del CNI sobre que el origen de las grabaciones conocidas recientemente y que cuestionan algunos presuntos comportamientos del rey Juan Carlos obedecen a intentos de chantaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre por los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Al presidente del Gobierno se le preguntó también sobre la posibilidad de que tenga que convocar anticipadamente elecciones si algunos partidos no acaban respaldando el techo de gasto de su proyecto de presupuestos para el año que viene. "Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y forma, es decir, en 2020. Es la voluntad que tiene el Gobierno", ratificó Sánchez. El dirigente socialista explicó a continuación que esa meta corresponde a un objetivo de su Gabinete de "dar estabilidad al país para reconstruir el Estado del Bienestar" y los derechos perdidos en estos últimos años de crisis económica.

Tras los problemas que está encontrando el PSOE para recabar los suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante el necesario techo de gasto de los presupuestos, algunos componentes del Gobierno, como la ministra portavoz, Isabel Celaá, llegaron a comentar públicamente que sería "absurdo" intentar entonces "resistir más allá de lo razonable". El presidente no está en esa hipótesis, según expuso este jueves en La Moncloa en una comparecencia pública después de mantener un encuentro de trabajo de apenas media hora con el presidente francés, Enmanuel Macron.

La polémica sobre su viaje el viernes de la semana pasada, en avión oficial, a Castellón, para desarrollar algunas citas como presidente y luego quedarse por la noche para asistir con su familia a un concierto de The Killers en el Festival Internacional de Benicasim (FIB), también salió a colación en su primera rueda de prensa en España desde que es presidente, ya hace mes y medio. Sánchez tiró de hemeroteca oficial de la propia Moncloa para contestar. Primero tildó la polémica de "falsa y artificial" y luego extendió su caso concreto a un debate más general sobre cómo se desplazan o deben desplazarse los presidentes del Gobierno en España.

Sánchez informó de que al ver el revuelo que se había levantado con su viaje preguntó en La Moncloa por cómo hacían este tipo de desplazamientos en su momento los presidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y el actual inquilino de La Moncloa aclaró que ese tipo de decisiones las toma "el departamento de seguridad de La Moncloa". El jefe del ejecutivo precisó incluso que desde 2015 ese mismo "departamento de seguridad de La Moncloa" determinó que "todos los viajes se hagan por medios aéreos". Y agregó a modo de sentencia final: "Esa es la cuestión".

El presidente del Gobierno achacó el trasfondo de esa polémica sobre el uso del avión oficial por parte del PP y de Ciudadanos no tanto a su puro transporte como "a quién transporta" y profundizó ahí que lo que no soportan esos partidos es que él haya llegado a La Moncloa: "No lo han asumido". Y ese punto final hizo una apelación a que digieran ya ese problema y se centren en trabajar para resolver los verdaderos problemas de la ciudadanía.