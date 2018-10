Casado pide a Ciudadanos mantener el bloqueo a los Presupuestos porque son “la semilla de una nueva recesión”

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha pedido a Ciudadanos que reconsidere su decisión de las últimas horas y mantenga el bloqueo a los Presupuestos Generales del Estado porque su aprobación pone en riesgo la recuperación económica de España. Durante su intervención en el Congreso de la Empresa Familiar, que se celebra en Valencia, el líder popular ha subrayado que considera necesario que todos los partidos "hagan lo posible para que la tramitación parlamentaria no salga adelante".

En ese sentido, hizo una apelación concreta a ciudadanos para que "no desbloquee una tramitación parlamentaria que va a tener votos de los partidos de extrema izquierda, independentistas y del PSOE". "No podemos facilitar unas cuentas con una senda de déficit aprobado por el Parlamento, que intente modificar la ley de Estabilidad no dejando que el Senado pueda rechazarla", ha apuntado el líder conservador.

Casado, para quien los presupuestos del Gobierno que preside Pedro Sánchez, ponen el riesgo la recuperación económica, ha reiterado su mensaje a Ciudadanos: "seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos unos presupuestos que son la semilla de una nueva recesión para España". El líder popular considera que Ciudadanos con su cambio de criterio ha vuelto a su espacio original, el centro-izquierda.

Sobre el conflicto catalán, Casado pidió a Sánchez que aplique de nuevo el artículo 155 sin plazo de duración hasta que se recupere la normalidad en Cataluña. Además, le ha reclama que aborde las competencias de los medios de comunicación públicos, educación, servicios de seguridad e instituciones penitenciarias. Al respecto, Casado ha reseñado que "el Gobierno es incapaz de afrontar ese desafío, que sí hizo el PP.

A algunos empresarios catalanes presentes en el congreso no les gusto el mensaje de Casado porque supone tensar más la situación y no ayuda a alcanzar el necesario para acabar con la situación. Estos empresarios, además, opinan que la actual actitud de Ciudadanos responde a su intención de alargar el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones.