Bruselas pide más información a España y dice que el recorte del déficit puede ser inferior a lo requerido

Pedro Sánchez, junto a Theresa May y Jean-Claude Juncker, el jueves en Bruselas.

Bruselas ha remitido esta tarde una carta a España requiriéndole más información sobre las cuentas de 2019 al considerar que la información que le requería es insuficiente para hacer un retrato completo de las medidas planeadas. La misiva, firmada por el director general de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Butti, señala que la Comisión toma nota del incremento nominal del gasto público, del 1,7% en lugar del 0,6% recomendado y de que el ajuste estructural propuesto por España es del 0,4% del Producto Interior Bruto en vez del 0,65% requerido por los ministros de Finanzas de la zona euro. Basándose en la "información limitada disponible", la Comisión advierte de que no puede descartar "un riesgo de alguna desviación del esfuerzo requerido".

La carta de la Comisión Europea a España no tiene, en efecto, la dureza que la enviada ayer a Italia. Y a diferencia de otros años, está firmada por el director general de Economía y Finanzas en lugar del vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía Pierre Moscovici. Las demandas de la Comisión se sustentan sobre todo en que no disponen de la información suficiente para hacer una composición general del Presupuesto de 2019. De hecho, Bruselas dice ser consciente de que este año el borrador que llegó a sus manos el pasado lunes y el anteproyecto de Presupuestos no han ido de la mano. "Podría haber diferencias sustanciales entre el borrador [librado a la Comisión] y el que finalmente se someta al Parlamento", añade la carta.

Por ello, Bruselas pide al Gobierno de Pedro Sánchez que actualice "lo antes posible" el documento para ser examinado por el ejecutivo comunitario y el Eurogrupo e informe sobre cualquier desarrollo o decisión fiscal que se produzca en las próximas semanas. La respuesta del gobierno español debe llegar a lo sumo el 22 de octubre para que la Comisión pueda dar su veredicto a finales de noviembre. Hasta entonces, añade la carta, Bruselas seguirá manteniendo un "diálogo constructivo" con España de cara a la evaluación final.