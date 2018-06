Ya es oficial: España no consiguió en 2017 superar en riqueza a Italia

Ya es un dato oficial. En 2017, España no superó a Italia en riqueza. Esto es: en Producto Interior Bruto per cápita ajustado en función del poder adquisitivo. El Fondo Monetario Internacional calculó en abril que el año pasado la economía española adelantaría a la transalpina. Sin embargo, eso no es lo que aparece en las cifras oficiales publicadas este martes por Eurostat. Según la agencia estadística europea, España ha mantenido en 2017 su PIB per cápita en el 92% frente al 100% que supone la media de la UE. E Italia ha bajado un punto, del 97% hasta el 96%. Es decir, aunque los italianos están perdiendo posiciones, siguen siendo más ricos que los españoles.

Si se examina solo el consumo por persona en euros corregidos por capacidad de compra, los españoles registraron en 2017 unos 18.400 euros por cabeza frente a los 20.100 euros de los italianos. En PIB por persona, España sumó los 27.700 euros, por debajo de los 28.700 que se anota Italia.

España encadena tres años consecutivos de crecimientos de la actividad por encima del 3%, y ya ha restablecido los niveles de PIB perdidos con la crisis. En medio de la Gran Recesión, allá por 2011 y 2012, la economía española llegó a situarse 11 puntos por debajo de la italiana. Pero ahora la diferencia se ha acortado a solo 4 puntos. España ha abordado reformas, y con grandes sacrificios ha ajustado empleo y salarios. En estos momentos crece. Incluso se usa como un ejemplo para Europa de las políticas patrocinadas por Bruselas y Berlín. Por el contrario, según la retórica predominante en la UE, Italia se resiste. Ha procrastinado con las reformas y tiene su economía sumida en la atonía. Pese a que en los datos empleo figura mejor que España, en realidad los números de paro no son tan dispares una vez se tiene en cuenta la población que no está activa, esto es, aquella que no participa en el mercado de trabajo. Ahí Italia tiene tantos inactivos que en realidad sumando los parados arroja un porcentaje de gente fuera del empleo similar al español.

A finales de 2007, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya proclamó el sorpasso de España a Italia. Según los datos que aquel momento ofrecía Eurostat, los españoles sobrepasaban por primera vez a los italianos en PIB per cápita corregido por el poder de compra. España escalaba hasta el 105% de la media comunitaria, mientras que Italia caía al 103%. En el pico de la burbuja inmobiliaria, la economía española batía a la transalpina, estancada desde finales de los noventa. A bombo y platillo, el Ejecutivo de Zapatero dio publicidad a este hecho. La intención era vender que por fin se había convergido de verdad con la UE tras 21 años como miembro.

Sin embargo, poco después la crisis pasó factura. Y las cifras españolas fueron a continuación corregidas con fuerza a la baja. Una vez aplicados esos ajustes sobre las estadísticas de 2006 y 2007, España nunca logró el hito de rebasar a Italia, según se refleja ahora en los números de Eurostat. En el momento que estuvo más cerca, allá por el 2007, España contabilizó un 103% de la media comunitaria, cuatro puntos por debajo del 107% de Italia. Justo la misma distancia que ahora.

En realidad, los españoles solo consiguieron estar en la media de la UE-28 entre 2005 y 2009. A cierre de 2017, España se encuentra bastante lejos de la convergencia: 8 puntos. Y esa ha sido la consecuencia directa de una recesión mucho más severa.

Por otra parte, España nunca ha logrado alcanzar el promedio de la zona euro. En la actualidad los españoles están en PIB per cápita a unos 14 puntos de la media de la zona euro. Si se compara con el grupo con el que se inició la aventura de la moneda única, España tiene ahora un déficit de 7 puntos. Cuando se incorporó al euro, la distancia era de 10. Casi tres décadas más tarde, parece que la convergencia no ha mejorado como cabría esperar. Y no es por la crisis. En 2007 la brecha era de 9 puntos.