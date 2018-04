Los españoles son más ricos que los italianos... pero solo según el FMI

España ha superado por primera vez a Italia en PIB per cápita medido por la capacidad adquisitiva, según los cálculos facilitados este jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con estas cifras, los españoles obtuvieron en 2017 un PIB per cápita de 38.255 dólares, frente a los 38.140 dólares de los italianos.

Este dato constituye una evidencia más de los caminos divergentes que han tomado ambas economías durante los últimos años. España encadena tres años consecutivos de crecimientos por encima del 3%, y ha restablecido los niveles perdidos con la crisis. Según las predicciones del FMI, en 2018 también adelantará a Nueva Zelanda para colocarse en el puesto 34 de un ránking liderado por Qatar, Macao y Luxemburgo. Por el contrario, Italia todavía no ha logrado recuperarse de la caída provocada por la Gran Recesión. Casi ocho años después del inicio de la crisis del euro, Bruselas todavía reclama a Roma reformas que no se producen.

Dicho esto, las cifras de Eurostat, la agencia estadística europea, no recogen esa misma realidad que proyecta el Fondo. Ni en PIB per cápita, ni en PIB per cápita ajustado según la capacidad adquisitiva. Este último indicador trata de eliminar las distorsiones que causan las variaciones de precios de un país a otro.

En PIB per cápita, España se sitúa en 24.500 euros por habitante frente a los 26.300 de Italia con datos de 2017. En PIB per cápita por capacidad de compra, los españoles registran en 2016 un 92% respecto a la base 100 que supone la media de la Unión Europea, frente al 97% de los italianos y el 106% de la media de la zona euro. Los alemanes alcanzan el 123%, y los franceses el 104%. Es decir, aún restan varios años para coger a los italianos. Y todavía más para ponerse en los niveles de la cabeza de Europa.

A finales de 2007, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya proclamó el sorpasso de España a Italia. Según los datos entonces recabados por Eurostat, los españoles adelantaban por primera vez a los italianos en PIB per cápita ajustado por poder de compra. España escalaba hasta el 105% de la media comunitaria, mientras que Italia caía al 103%. En el pico de la burbuja inmobiliaria vivida en la Piel de Toro, la economía española batía a la transalpina, estancada desde finales de los noventa. El Ejecutivo de Zapatero utilizó este hecho para vender que por fin se había convergido de verdad con la UE, después de 21 años como miembro.

Sin embargo, poco después la Gran Recesión pasó factura. Y las cifras españolas de PIB fueron a posteriori corregidas con fuerza a la baja. Una vez aplicados esos ajustes sobre las estadísticas de 2006 y 2007, España nunca logró el hito de rebasar a Italia, según se refleja ahora en los números de Eurostat. En el momento que estuvo más cerca, allá por 2007, España se anotó un 103% de la media comunitaria, cuatro puntos por debajo del 107% de Italia.