Nueve comunidades aún no han recuperado el PIB previo a las crisis

Madrid es una gran urbe, polo de atracción de personas e inversiones además de capital y enclave con una fiscalidad baja. Eso explica que se encuentre un par de años adelantada en la recuperación. Llegó a perder unos 10 puntos de PIB. En 2015, recobró los niveles previos a la recesión. Y en 2017 se situó siete puntos por encima de su pico de 2008. Ninguna otra se le acerca. De hecho, es la única región, salvo por Ceuta y Melilla, que ya supera por poco el número de ocupados que tenía antes de la crisis.

Sin embargo, según los datos del INE publicados este viernes, la historia se cuenta muy distinta en otras comunidades. Nueve continúan en cotas por debajo. “La demografía y el envejecimiento desempeñan un papel determinante. Buena parte del norte no se recupera por esa razón”, dice Rafael Doménech, economista de BBVA. Así las cosas, no es de extrañar que Asturias y Castilla y León figuren entre las que aún no han logrado recobrarse. También Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia han visto disminuir el número de habitantes.

Y no todo es la población. “Muchos factores resultan importantes en estas cifras. La estructura productiva, el capital humano, la facilidad para hacer negocios o la fiscalidad, entre otros. Es muy difícil atribuir un peso específico a cada elemento. No todas las comunidades se han comportado igual durante la crisis y no todas se han recuperado igual”, sostiene Doménech.

El total de España ha ganado algo de población comparado con 2008. Y lo mismo le ocurre a Andalucía, que sin embargo sigue sin recuperarse. La estructura sectorial pesa mucho. Importa, por ejemplo, el volumen que suponía una construcción que sigue muy lejos de la burbuja. Aquellas que cuentan con una industria exportadora como Cataluña han aguantado bien. El turismo también tira con fuerza. Por otra parte, las economías más intensivas en servicios profesionales destacan entre las mejores.

Un caso particular es el de País Vasco y Navarra, que durante la crisis han dispuesto de mayor capacidad fiscal gracias a sus fueros. Lo que ha contribuido a que la hayan capeado mejor. Sorprende que una región rural y envejecida como Galicia haya evolucionado bien. Pero tiene un motivo contundente: sus exportaciones, que son las que más crecieron en España en 2017 y que consisten en automóvil, manufacturas y bienes de equipo.

Cifras per cápita

Los datos difieren algo cuando se examina el PIB per cápita: Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Valencia y Extremadura han ganado PIB por individuo. Y Baleares por poco. Sin embargo, Cantabria, Asturias, Murcia, Canarias y Andalucía han retrocedido en términos per cápita. Y Castilla-La Mancha de manera leve. De este reparto se deduce que a las más pobres les ha ido peor. “Durante la crisis y hasta 2014 la desigualdad entre comunidades ha aumentado. Y desde que comenzó la recuperación esta no ha subido pero sigue sin corregirse”, afirma María Jesús Fernández, analista de Funcas.

Respecto a los datos de 2017, Aragón fue la que más creció con un 3,6%. Le siguieron Asturias y Madrid con un 3,5% y un 3,4%, respectivamente. Las que registraron peores cifras fueron Ceuta, un 1,6%; Melilla, un 1,7% y La Rioja, un 1,8%. En PIB por habitante, Madrid es la que arroja una cantidad mayor: 33.809 euros frente a la media de 24.999 euros. En cambio, Extremadura presenta el PIB per cápita más bajo: 17.262 euros. Resulta llamativo que Navarra se haya colado en el podio de las más ricas por individuo, adelantando a Cataluña, que queda relegada al cuarto lugar. Por último, pese a crecer un poco más, Madrid no consiguió en 2017 arrebatar a Cataluña la condición de mayor economía regional.