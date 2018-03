El consumo de los hogares todavía necesitará dos años para recuperarse

En la actualidad, se da lo que algunos llaman un “crecimiento triste”, una fase en la que la recuperación todavía no ha llegado a todos pero que, sin embargo, ya se percibe con nitidez. Políticamente, se trata un momento complicado, porque ya no se puede hacer un llamamiento al sangre, sudor y lágrimas. Y los datos de consumo, que suponen una clara medida de bienestar, confirman esta realidad. A la media todavía le quedan unos dos años para recuperar los niveles de consumo perdidos con la crisis. De ahí el malestar social. No obstante, según un estudio del Banco de España, en el caso de los pensionistas sus niveles de consumo se han mantenido bastante estables al haber tenido garantizadas las prestaciones. Los mayores de 65 años han sido el único grupo cuyo consumo no se ha resentido.