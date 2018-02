La tasa de ahorro de los españoles se acerca a su mínimo histórico

El presidente Mariano Rajoy ha animado a los españoles a ahorrar para completar la pensión. Sin embargo, la tasa de ahorro se sitúa ahora en el 6,1% de la renta disponible, lejos del máximo del 13,4% en 2009 y cerca del mínimo histórico del 5,8% en 2008. Según el INE, un 38% de los hogares no tiene para imprevistos. Con un paro del 16,5% y un salario medio que la Agencia Tributaria cifra en 24.864 euros brutos, parece difícil ahorrar. Un estudio de Fedea constata que un 40% de españoles no puede, sobre todo jóvenes y familias monoparentales. Aun así, esto supone una mejora respecto al 60% que no lo hacía en 2007, cuando la burbuja impulsaba el consumo.