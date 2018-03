La demanda nacional tiró del PIB en el cuarto trimestre

La economía española cerró 2017 con un crecimiento del 3,1%, después de sufrir una leve desaceleración en el cuarto trimestre, cuando aumentó un 0,7%, una décima menos que en el trimestre anterior, pero una más que el conjunto de la UE. La demanda nacional fue lo que tiró del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre, mientras que la demanda exterior aflojó el ritmo, según los datos de contabilidad nacional publicados este jueves por el INE y que confirman los datos adelantados a finales de enero. El PIB se situó en 1,163 billones de euros, su máximo histórico, tras encadenar su cuarto año de crecimiento.

Según detalla el INE, la demanda nacional se aceleró a final de año y creció un 3,2% interanual en el cuarto trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior. Por el contrario, la demanda externa frenó y entró en terreno negativo, -0,1%, frente al 0,1% de crecimiento del trimestre anterior. Es decir, el crecimiento de la economía se debió a final de año exclusivamente al gasto nacional.

En ese terreno, destaca especialmente el gasto en consumo final, que se aceleró con fuerza en el último trimestre del año, hasta el 2,5% interanual, frente al 2,1% del trimestre anterior. Dentro de esta partida, el gasto en consumo final de los hogarescierra el año creciendo al 2,5%, una décima más que en el periodo anterior. Mayor es el crecimiento del gasto de las administraciones públicas, que en el tramo final del año creció un 2,4%, un punto más que en el tercer trimestre.

La formación bruta de capital fijo (inversión) mantuvo el ritmo de crecimiento en el 5,6%, el mismo que en el trimestre anterior, aunque bastante superior al registrado en los dos primeros trimestres de 2017 (4,9% y 3,9%, respectivamente). El crecimiento se debe fundamentalmente, a la inversión en activos materiales (construcción y bienes de equipo), mientras que la inversión en propiedad intelectual creció a un ritmo menor, del 3,3%, 1,7 puntos menos que en el periodo anterior.

En cambio, la contribución del sector exterior al crecimiento de la economía en el tercer trimestre fue negativo (-0,1%) debido a la desaceleración de las exportaciones de bienes y servicios, que pasan de crecer un 5,6% en el tercer trimestre a un 4,4% en el cuarto. Las exportaciones de servicios no turísticos pierden 1,5 puntos de crecimiento, hasta el 1%, mientras que el gasto de los no residentes se desacelera con fuerza a final del año, pasando de crecer un 10,1% a un 4,2%. Las importaciones de bienes y servicios también se desaceleran, del 5,9% entre julio y octubre a un 5,2% en el último trimestre. Se frena tanto la importación de bienes como la de servicios, los no turísticos (-0,7%) y los gastos de españoles en el extranjero, que pasan del 11,2% al 7,5%.