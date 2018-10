El Congreso exige a Sánchez la dimisión de la ministra de Justicia

Otro triunfo simbólico de la oposición en el Congreso ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Los populares han logrado en la noche de este martes una mayoría de síes para una moción en la que exigían la "inmediata dimisión" de Dolores Delgado o, en el caso de que la ministra de Justicia no la presente, el cese por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Los votos de los populares y de Ciudadanos junto a la abstención de Unidos Podemos y ERC van a permitir prosperar a esa iniciativa que requiere la dimisión de la ministra por haber participado en una comida con el ex comisario José Villarejo cuyas grabaciones han salido a la luz y que muestran confianza y familiaridad con ese ex policía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que la ministra ni dimitirá ni será cesada.

Esta petición planteada por el PP se suma, además, a la reprobación que ya sufrió la ministra Delgado el pasado 25 de septiembre en el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) y es la antesala de las comparecencias que este miércoles protagonizará la titular de Justicia en el Congreso para dar explicaciones sobre esa reunión de hace 9 años en la que también estaba el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y otros comisarios. La ministra responderá primero por la mañana y en el pleno a varias preguntas relacionadas con esa polémica y con su conexión con un excomisario que permanece en prisión preventiva por delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y extorsión y, por la tarde, acudirá a la comparecencia que ella misma pidió ante la comisión de Justicia.

El debate parlamentario sirvió para retratar el frágil apoyo del Gobierno socialista con sus socios de moción de censura. Dos de esos grupos, ERC y Podemos, con nueve y 67 diputados respectivamente, anunciaron en la cámara que aunque no estaban de acuerdo con que el PP pueda plantear con su pasado ninguna exigencia de dimisión a una ministra actual también se desmarcaron de un apoyo expreso y optaron por la abstención. Con esa posición no llegaba porque solo la suma de PP y Ciudadanos alcanza los 166 escaños.

Al margen de la votación final con más votos a favor de la dimisión de Delgado que de su permanencia, con un resultado que no obliga en nada al Gobierno pero sí le deja políticamente tocado, el presidente anunció en rueda de prensa en La Moncloa que no haría caso de esa exigencia. "Lo que les costaba a algunos conjugar el verbo dimitir durante siete años en primera persona y lo poco que les cuesta pedir ahora dimisiones en tercera persona, pues ya les digo que no lo van a lograr", zanjó el presidente.

En el debate cada grupo aprovechó para recordar posiciones políticas más generales con respecto a la actuación del ejecutivo. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, precisó que su grupo no apoyaba la dimisión y desmintió que en la citada comida de Delgado con Villarejo se hubieran tratado "asuntos judiciales". El portavoz de ERC, Joan Tardá, avanzó la abstención de su partido en la misma línea que hizo la representante de Podemos.

El portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, rechazó que tuviera sentido que el Congreso reclame sin tener esa competencia el cese de la ministra y subrayó que aún es más grave ese planteamiento sin dejarle a la ministra explicar sus razones en una comparecencia prevista para la tarde de este miércoles. Campo lamentó el abuso de unas grabaciones del preso Villarejo para socavar al Gobierno.

El PP, en cualquier caso, había pedido nuevamente en el pleno del Congreso la dimisión o el cese de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al considerar como "gravísima" su actuación al frente de ese departamento, y por estimar que sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo −"escandalosas" según los populares− la inhabilitan para continuar en el cargo.

Desde el PP arguyen que Delgado, en su breve trayectoria en el ministerio, arroja "una triste hoja de servicios", y critican la "nula voluntad" que, en opinión de los populares, ha mostrado la ministra de defender en Bélgica al juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena. Afean además a Delgado sus conversaciones con el comisario Villarejo, difundidas a finales de septiembre por el diario digital Moncloa.com, en las que la entonces fiscal se refería como "nenaza" o "maricón" a dos magistrados, y mostraba una preferencia por trabajar en tribunales de "tíos" a los de "tías".

La ministra de Justicia ya fue reprobada por el Senado el pasado 25 de septiembre, también a iniciativa del PP, y con el apoyo de Ciudadanos. Los populares usaron su mayoría absoluta para retirar la confianza de la Cámara alta a la ministra por su supuesto abandono del poder judicial y del instructor del procés, el juez Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica. Ese mismo día, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, pidió en el Congreso que Delgado dimitiera por su relación con el excomisario de Policía corrupto José Manuel Villarejo.

Tanto el Gobierno como el PSOE cerraron filas en torno a Delgado. La ministra portavoz y responsable de Educación, Isabel Celaá, afirmó en septiembre que el Gobierno tenía "confianza plena" en Delgado. También el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró entonces que las peticiones de dimisión correspondían a una "cacería" contra el Gobierno.