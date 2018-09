El Gobierno y el PSOE mantienen su “confianza plena” en Dolores Delgado

El Gobierno y el PSOE cierran filas con la ministra de Justicia en la última crisis que afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La más contundente en expresar su apoyo ha sido la ministra portavoz y responsable de Educación, Isabel Celaá, que ha afirmado que el Gobierno "mantiene" y "tiene confianza plena" en Dolores Delgado en lo que es "un ataque más" a Sánchez y su gabinete. Celaá ha tildado de "manipulación" las grabaciones de Delgado en un almuerzo que mantuvo con el excomisario José Villarejo en 2009, en prisión preventiva desde el pasado noviembre.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que se trata de una "cacería" contra el Gobierno después de las dimisiones de Màxim Huerta en junio y de Carmen Montón como ministra de Sanidad hace dos semanas, a la que siguió la polémica por la tesis y libro posterior de Sánchez..

"No hay ningún motivo" para la renuncia de la ministra y sí "para un serial", ha reiterado el número tres de los socialistas en Granada. "Si hay una cuestión ilegal, que se ponga de manifiesto, pero hay que acabar con esta cacería porque es un deporte por parte de quien no tiene nada más que ofrecer, más que un lodazal en esta sociedad", ha insistido el responsable de Fomento. "No he venido a hacer la política a un basurero", ha concluido en su defensa de la ministra de Justicia.

Dolores Delgado ha repetido que solo ha coincidido tres veces con Villarejo en 25 años. Y ha recordado que este ataque contra ella se produce después de que se publicaran otras grabaciones que afectaban a la jefatura del Estado, en referencia a las manifestaciones de Corinna Larsen sobre Juan Carlos I.

El Ministerio de Justicia aseguró el lunes 17 de septiembre a través de un comunicado que la ministra no había mantenido relación de "ningún tipo" con el comisario jubilado en su etapa como fiscal, aunque después redujo su falta de contacto al ámbito "profesional". Según ella, al principio dijo que nunca se había visto con Villarejo porque creía que se refería a Villarejo en su condición de abogado. "Yo con el Villarejo letrado jamás he tenido relación y con el Villarejo policía solo he tenido esto: tres encuentros", ha apostillado.

Esas tres ocasiones fueron, según han precisado a EL PAÍS fuentes de Justicia, tres comidas. Una primera, en la que "se saludaron"; la segunda, a la que pertenecen las grabaciones difundidas en los últimos días por Moncloa.com del año 2009; y la tercera, organizada a mediados 2017 por el exjuez Baltasar Garzón, y a la que acudió "en el café", según las fuentes del departamento de Justicia.

Apoyo del PSOE

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, considera que detrás de la difusión de las grabaciones están "la derecha y las cloacas del Estado". La portavoz socialista en el Congreso ha advertido de que no admitirán chantajes "ni de Villarejo ni de nadie". "El ruido que se ha generado en las últimas semanas contra el Gobierno, contra el presidente y contra distintos miembros del PSOE ya lo preveíamos, es lo que han hecho siempre la derecha", ha subrayado Lastra.

También ha sido unánime el posicionamiento del PSOE en las reuniones de sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado. La conclusión a la que llegaban esta tarde en La Moncloa y Ferraz es que el cuestionamiento de la ministra refuerza la unidad en el partido y el Gobierno. Los problemas de descoordinación y rectificaciones cometidas en los casi cuatro meses de gestión del Ejecutivo de Sánchez, que se reconocen dentro del partido y del Ejecutivo, pasarían así a un segundo plano.