El juez abre pieza separada por las cintas de Corinna y llama a declarar a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto una pieza separada dentro de la investigación del caso Tándem, en el que investiga al excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, para instruir los hechos relacionados con las conversaciones grabadas y almacenadas por el policía entre la amiga del Rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, y el propio excomisario. El magistrado ha apreciado indicios de delito y ha llamado a declarar a Villarejo el próximo 26 de julio. La pieza separada se ha abierto a raíz de un informe presentado por la policía ante el juzgado con los hallazgos de las grabaciones, según confirmaron fuentes judiciales.

El informe policial ha sido por redactado por la Unidad de Asuntos Internos que investiga el caso Támden y en el mismo se resumen las grabaciones contenidas en 30 terabais, la mitad de ellos encriptados. La pieza separada se ha abierto a raíz de un auto dictado por el juez mediante un auto dictado el pasado día 17.

La iniciativa de la apertura de esta investigación sobre las supuestas cuentas del rey emérito en Suiza ha partido del juez Diego de Egea. Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano todavían no se han pronunciado sobre el material a afecta a Juan Carlos I, aunque trabajan en un borrador que deberán remitir a la Fiscal General del Estado María José Segarra.

Parte del contenido de las cintas se ha divulgado en dos medios de comunicación, El Español y Ok Diario, pero no se ha divulgado aún la conversación completa. Fuentes de la investigación señalan que en la conversación íntegra no solo hay referencia a posibles delitos relacionados con terceros -en ese diálogo, Sayn-Wittgenstein afirma que el monarca la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que el Rey emérito tiene cuentas en Suiza- sino a más actuaciones delictivas del propio Villarejo.

El nuevo interrogatorio Villarejo se producirá el mismo día en que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá a petición propia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para dar explicaciones sobre la actuación del servicio de inteligencia en relación con Corinna.

Villarejo está encarcelado desde el año pasado, cuando fue detenido por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Durante la Operación Tándem, la policía se incautó de numerosas grabaciones que recogen diálogos del policía con destacadas personalidades.

Una de esas supuestas conversaciones tuvo lugar en 2015 entre el comisario y la empresaria afincada en Mónaco. La relación entre Sayn-Wittgenstein y el Rey emérito se hizo pública a raíz del accidente que este sufrió en Botsuana, en 2012, cuando participaban juntos en un safari. Estas cintas y otras grabadas por Villarejo fueron incautadas hace meses a un colaborador del comisario y están siendo analizadas por la policía para remitirlas al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.