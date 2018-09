Delgado asegura que los audios de su comida con Villarejo están manipulados

Dolores Delgado, ministra de Justicia, durante su intervención en un desayuno informativo en el club Siglo XXI.

"Estoy enfadada". "Esto me indigna". "Este tema me ha dolido". Así ha reaccionado este martes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a los audios difundidos por el diario digital Moncloa.com sobre su participación en una comida con el comisario jubilado José Villarejo, considerado el rey de las cloacas del Estado. La ministra ha calificado esa publicación como un "ataque" a las instituciones del Estado y al Gobierno. Y ha insistido en que el sentido de esos audios se ha manipulado. "Las grabaciones se pegan, se cortan y se editan", ha recalcado Delgado.

"Siento que pueda parecer que estoy enfadada. Pero es que lo estoy. Porque no voy a permitir que nadie cuestione mis principios y mi honestidad. Porque eso es lo que tengo tras 30 años de profesión", ha subrayado la ministra, que ejercía como fiscal antiterrorista en la Audiencia Nacional antes de dar el salto a la política. "No sé cual es la finalidad [de su difusión]. Yo sé por qué estoy aquí y por qué voy a seguir aquí", ha remachado la ministra.

Delgado ha repetido que solo ha coincidido tres veces con Villarejo en 25 años. Y ha recordado que este ataque contra ella se produce después de que se publicaran otras grabaciones que afectaban a la jefatura del Estado, en referencia a las manifestaciones de Corinna Larsen sobre Juan Carlos I. "Estos ataques no tienen nada de verdad, nada de políticos. Y son execrables", ha añadido la ministra, que también ha dicho que no se refería Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, en la grabación en la que se le escucha decir "un maricón".

"Grande-Marlaska, con el que he hablado, es amigo mío y hemos mantenido una relación estrechísima. Este tema me ha dolido mucho", ha proseguido la titular de Justicia, que ha defendido que nunca ha habido un cambio de versión del ministerio. Según ella, al principio dijo que nunca se había visto con Villarejo, porque creía que se referían a un abogado que también tiene ese apellido. "Yo con el Villarejo letrado jamás he tenido relación y con el Villarejo policía solo he tenido esto: tres encuentros", ha apostillado.

Durante un desayuno informativo en el Club Siglo XXI, Delgado ha lanzado el primer mensaje muy pronto. Cuando apenas llevaba unos minutos hablando, la ministra ha lanzado un alegato contundente: "Este Gobierno está aquí para trabajar por la gente y nadie va a impedir que lo hagamos". "Todo el mundo piensa que la justicia está politizada. El anterior ministro fue reprobado. Y yo hoy mismo seguramente lo seré. Pero por un motivo distinto: por haber trabajado por la jurisdicción de la soberanía de España y haberla defendido hasta sus últimas consecuencias".

Respaldada por María Jesús Montero, titular de la cartera de Hacienda, Delgado también se ha referido al plan para mejorar la imagen de la justicia española en el extranjero. El ministerio prepara un nuevo real decreto para potenciar la figura de los jueces de enlace desplazados al exterior, que tienen contacto directo con los magistrados de otros países. Justicia considera fundamental esa función. Sobre todo, tras los varapalos en Bélgica y Alemania por el procés.

Pero este es solo uno de los puntos que la ministra ha repasado al analizar sus primeros 100 días al frente de Justicia. También ha destacado las medidas impulsadas en materia de memoria histórica, en perspectiva de género y de derechos humanos. "Como dice el presidente del Gobierno, lo que queremos es una España más justa y con más cohesión social", ha insistido Delgado, que ha destacado que su único objetivo al dar el salto a la política es para "cambiar el mundo a mejor".