Las tarifas de Villarejo: 200.000 euros por colar una cámara en un baño público

En una de las grabaciones que el propio Villarejo realizaba de los encuentros con sus clientes, el policía jubilado se quejaba de que las informaciones que el diario EL PAÍS comenzó a publicar en 2015 (cuando aún era policía en activo) sobre su abultado patrimonio empresarial habían perjudicado sus negocios. Así, en una reunión con el empresario Juan Muñoz celebrada el 15 de febrero de 2017, el comisario asegura que, una vez jubilado, estaba “haciendo caja”. “En el 2015 me arruinaron estos hijos de puta [en referencia a los periodistas que destaparon su entramado]. Porque, claro, con toda la bronca que me montaron, el despacho de abogados y todas las empresas...claro, la gente se acojona... Yo tenía muchos clientes del IBEX 35...los bancos, ‘no sé qué...perdónanos pero es que ahora mismo...espérate”. Sin embargo, también presumía que esa mala etapa había durado poco: “Lo que pasa es que el 2016 ha sido todo lo contrario, afortunadamente”, aseguraba para añadir que unos meses antes de jubilarse aquel año [lo hizo en agosto] le empezaron a entrar “los temas más difícil de España”. Una circunstancia que achacaba a que “todo el mundo piensa que yo lo arreglo todo”. Villarejo no escatimaba insultos contra la prensa, a la que no duda en despreciar: “Me tocan las narices”.