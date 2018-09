El ‘caso Villarejo’ destapa la vulnerabilidad de las bases de datos de la Policía

Los informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre las actividades presuntamente delictivas del comisario José Manuel Villarejo incorporados al sumario de la Operación Tándem revelan que este tuvo acceso a información sensible de las bases de datos de Ministerio del Interior incluso después de jubilarse en junio de 2016. En el llamado Proyecto Pintor -en el que Villarejo recabó datos de un empresario y un abogado supuestamente para extorsionarlos-, los investigadores han detectado 121 consultas a la base de datos Sidenpol (que recoge las denuncias realizadas en las comisarías de la Policía Nacional) y a la aplicación Argos (que engloba varias fuentes de información policial) entre el 16 de marzo y el 25 de abril de 2017 para recabar datos personales de las víctimas y de las personas de su entorno, sus vehículos, si tenían órdenes de búsqueda e, incluso, sus salidas al extranjero y los hoteles en los que se hospedaban en España.

La investigación ha revelado que dos policías –un subinspector destinado en la lucha antiterrorista y un agente de Seguridad Ciudadana de Granada- ayudaron presuntamente a Villarejo a conseguir esa información y que esta actividad irregular no fue detectada hasta que Asuntos Internos analizó la documentación intervenida al comisario jubilado. Los dos agentes han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y declararán el 25 de septiembre, según fuentes jurídicas. Otro policía imputado en la causa, el comisario Enrique García Castaño, ya admitió ante el magistrado que él facilitó información sensible a su compañero durante años, aunque se escudó en que sus superiores le habían dado instrucciones para que facilitase a Villarejo los datos que pidiese.

Interior tiene decenas de bases de datos, la mayor parte de ellas de carácter administrativo. Un puñado de ellas requieren medidas de control “alto”, según la clasificación de la Agencia de Protección Datos, que distingue tres grados de seguridad en función de la información que recojan. Ese nivel alto exige, por ejemplo, guardar la identificación del usuario autorizado que ha accedido, la fecha y hora en que se realizó, y el fichero consultado. Todos estos datos deben ser guardados un mínimo de dos años. El real decreto que los regula también exige que el responsable de seguridad se encargue de revisar “al menos una vez al mes la información de control registrada” y que elabore un informe sobre “los problemas detectados”.

Protocolo de seguridad

Unos pocos minutos para lograr información confidencial El informe policial sobre la “utilización de información de acceso restringido” que hizo la trama del comisario Villarejo para elaborar el ‘Proyecto Pintor’ detalla que los dos policías ahora imputados solo necesitaron unos pocos minutos para acceder a numerosos datos sobre los espiados e, incluso, obtener copia de los atestados policiales existentes sobre ellos. El subinspector de la lucha antiterrorista realizó 115 consultas en el periodo que va del 9 de marzo al 28 abril de 2017. Todas, por la mañana. En ellas “visualizó atestados” y obtuvo información sobre los titulares de líneas de teléfono y vehículos. Su compañero de Seguridad Ciudadana de Granada —actualmente destinado en Málaga— únicamente consultó datos el 25 de abril de 2017. Entre las 9.48 y las 10.05 de aquel día entró seis veces en Sidenpol para recopilar información del empresario espiado y dos vehículos. Los jefes de ambos policías no detectaron entonces irregularidades en su actividad.

Desde la Dirección General de la Policía se insiste en que en el caso de los ficheros policiales más sensibles –como Sidenpol o la aplicación Argos, los utilizados por la trama de Villarejo- se respeta escrupulosamente el protocolo de seguridad que existe. Cada funcionario que accede debe introducir en el ordenador desde que hace la consulta su carné profesional con chip identificativo y una contraseña. Todas sus consultas quedan registradas. “En función de tu destino y de categoría, el agente tendra acceso a más o menos información”, señala un portavoz oficial, que pone como ejemplo que “no es lo mismo un agente que trabaja en un coche patrulla de Seguridad Ciudadana que los responsables de la lucha antiterrorista. Estos últimos pueden acceden a más datos”, añade. La Policía destaca que cuenta con una aplicación llamada Caupol que le permite auditar el uso que se hace de esas consultas y que en la Jefatura Superior de Policía de Madrid (con 1.900 agentes en su plantilla, aparte de los más de 2.500 destinados en los servicios centrales) hay dos policías dedicados en exclusiva a ello. También admiten que estas pesquisas se hacen siempre tras recibir una queja o una denuncia, nunca con carácter preventivo. “El sistema es seguro y la inmensa mayoría de los policías lo usa correctamente, pero no podemos evitar que haya garbanzos negros”, esgrimen para justificar los casos que salen a la luz.

A todos los policías les aparece en la pantalla del ordenador el mismo mensaje antes de hacer cualquier consulta: “El acceso a la información contenida en los ficheros de datos de carácter personal solo se justifica para la realización de actividades profesionales”. Sin embargo, no faltan los casos de uso claramente ilegal. Recientemente, un policía destinado en Alcalá de Henares (Madrid) fue condenado a tres años de prisión por usar las bases de datos policiales para espiar a su expareja, también agente del cuerpo. El condenado consultaba a través de la aplicación Argos en qué hoteles se hospedaba su víctima para después “hostigarla” con el envío de cientos de mensajes a su móvil. En 2012, fueron investigados varios policías por su implicación con la red que traficaba con datos para facilitárselos a detectives y abogados que fue desmantelada en la Operación Pitiusa. En 2014, Instituciones Penitenciarias tuvo que retirar del Sistema de Idenficación Automatizado (SIA) las fotos carcelarias de sus reclusos más mediáticos después que se publicara en prensa la que se tomó a Luis Bárcenas tras su primer ingreso en prisión.

“El sistema es bueno, pero no perfecto”, reconoce Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el más representativo entre los agentes. Para Cosío es “imposible” auditar todas las consultas que se hacen para detectar las irregularidades. “Son miles de agentes haciendo millones de consultas todos los años”, asegura y recalca que intentar poner más filtros “puede ralentizar las investigaciones y eso sería más perjudicar”. En el mismo sentido se expresa Adolfo Medina, del Sindicato Profesional de Policía (SPP), de la escala de mando: “No se puede limitar más el acceso a las bases de datos sin que se vea afectada la operatividad de la policía”. Para Medina, “el 99,9% de la consultas están justificadas”, pero admite que siempre hay gente que “abusa”. Este policía recuerda que cuando fue detenida la tonadillera Isabel Pantoja y se publicaron en prensa las fotos de su ficha policial, Interior abrió una investigación para ver quién había entrado en la ficha de la artista: “Se identificaron a más de cien agentes que lo había hecho sin justificación. La inmensa mayoría lo hizo por curiosidad”.

Samuel Parra, jurista experto en protección de datos, reclama “controles preventivos y no a posteriori, cuando ya se ha cometido la intromisión”. Este jurista considera que “las bases policiales no son vulnerables, pero sí lo son los policías que las utilizan”. Por ello, reclama auditorias periódicas para detectar “dónde se hacen un número de consultas superior a la media. La tecnología permite que el sistema lance alertas cuando esto se produzca”. Parra asegura que cuando se actuó de este modo con el llamado Punto Neutro Judicial (una base de datos que permite a los diferentes órganos judiciales acceder a información detallada de los ciudadanos) se detectó un acto porcentaje de consultas no justificadas. En 2009 el Ministerio de Justicia emitió una circular interna para recordar la confidencialidad de los datos allí contenidos.

Artemi Rallo, es director de la Agencia de Protección de Datos y hoy diputado del PSOE, también apunta al factor humano como punto débil de las bases de datos policiales, ya que considera que los sistemas de control de acceso cumplen “todas las medidas de seguridad exigibles”. En su opinión, la solución es “ir un paso más allá” y “hacer auditorias y muestreos periódicos. Es imposible verificar y controlar todas y cada una de las consultas”. No obstante, Ralló considera que “del caso Villarejo hay que sacar conclusiones para reforzar los mecanismos de control en estas bases con información tan sensible”.