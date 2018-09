Villarejo: “Cospedal me llamó por su pelea a muerte con la ‘pequeñita”

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se jactó en febrero de 2017 ante dos de sus clientes, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, esposo y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, de tener amistad con la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Así consta en una de las grabaciones del sumario de la Operación Tándem, en el que se investigan las presuntas actividades delictivas del policía y que fueron intervenidas en su domicilio.

En el diálogo, el policía asegura que la que fuera candidata a presidir el partido le había telefoneado para que le ayudase en su pugna política con su rival dentro del partido, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “Ya te digo, la Cospe me llamó... ‘Pepe, tal, no sé qué’... claro, la pelea a muerte que tiene la pequeñita [como se refieren peyorativamente a Sáenz de Santamaría algunos miembros del PP] contra ella... van ahí... sabes... ahora le están dando caña”, aseguraba.

Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado noviembre acusado de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsedad documental. En la grabación comenta que el entorno de la exvicepresidenta le estaba atacando a través del diario Público, que, sostenía, era controlado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Félix Sanz Roldán.

Un ataque en el que, aseguraba, le querían implicar en la que se bautizó como Operación Cataluña, supuestamente orquestada por la llamada "policía patriótica" durante la etapa del Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Villarejo llega a sugerir a sus interlocutores que le habían ofrecido un pacto para no seguir investigándole (ya entonces estaba bajo sospecha su amplio entramado empresarial) a cambio de señalar a Cospedal como responsable de dicha maniobra contra el independentismo catalán.

Así, en esa misma conversación —de más de dos horas e incorporada en el sumario dentro de la pieza Informe Pintor sobre el supuesto intento de extorsión a un empresario por parte de los hermanos Muñoz—, Villarejo vuelve a referirse a Cospedal y menciona a “Alicia”, en referencia a la dirigente del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho: “Sí, van a por Alicia, pero Alicia es tronca total de ella, de Cospe, y, claro, van a presentar de ella una imagen diciendo la Operación Cataluña la monta la Cospe y la caga... y ahora viene la pequeñita y con diálogo lo va a salvar, ¿sabes? Ese es el discurso para que todo el mundo se lo crea, ¿no? Y, claro, he dicho al final que como la Operación Cataluña yo la he diseñado... van a decir ¿y tú? Porque ya me lo han dicho, si tú derrotas [confiesas] que es la Cospe la que tal, contra ti, no vamos...”. EL PAÍS intentó durante la tarde del lunes obtener la versión de Cospedal sobre estos supuestos contactos, pero no pudo localizarla.

No es la primera vez que el nombre de Cospedal aparece ligado al del comisario jubilado en un sumario de la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó durante los registros de la Operación Lezo de unas notas manuscritas del expresidente madrileño Ignacio González en las que este aseguraba: "Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y le conoce". González fue grabado mientras mantenía con él una conversación sobre su polémico ático de Estepona. La difusión de esta conversión provocó que el PP prescindiera de él para encabezar la listas del partido en las elecciones autonómicas de 2015.