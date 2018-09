Dolores Delgado: “No voy a dimitir, a esta ministra nadie la va a chantajear”

Dolores Delgado junto a Margarita Robles en el Congreso, este miércoles. En vídeo, el rifirrafe de la ministra de Justicia con Rafael Hernando (PP). VICTOR J BLANCO (GTRES) / VÍDEO: EUROPA PRESS

La sesión de control al Gobierno, con la ausencia del presidente Pedro Sánchez, de viaje oficial en Estados Unidos, ha sido una continuación de la bronca política de los últimos días por las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la paralización de los intentos del Gobierno de sacar adelante los Presupuestos. La ministra Delgado no ha hecho este miércoles la menor mención a las grabaciones que se han conocido de encuentros con el excomisario José Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre por el caso Tándem, sino que ha pasado al contraataque. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha considerado que la titular de Justicia ya no tiene nada que hacer ni decir porque “la opinión pública la ha condenado; es culpable”. "No voy a dimitir (...) a esta ministra nadie la va a chantajear", se ha defendido la ministra, que ha recibido el apoyo de la bancada socialista con un fuerte aplauso y poniéndola en pie. Los dirigentes del PP y de Ciudadanos han decidido que es momento de aumentar la presión y la denuncia sobre este Gobierno al que no considera apto para gobernar y sobre el que mantiene el reproche de estar en La Moncloa por la figura constitucional de una moción de censura.

Las preguntas registradas intentaban que Delgado respondiera a “las presiones” del Gobierno a la Fiscal General del Estado."Jamás este Gobierno va a presionar a los fiscales; eso es lo que hacían ustedes, y lo hicieron con los fiscales como fue con Eduardo Torres Dulce”, ha acusado la ministra. Después, ha citado presuntas presiones a los fiscales de Murcia para que no actuarán contra el expresidente del PP de esa región, ahora imputado. De nada le ha servido a la ministra porque el portavoz popular ha mantenido sus fuertes descalificaciones. “Usted es un paradigma de la mentira, usted ha nombrado a una Fiscal para que la obedezca. España necesita un Gobierno decente y ni usted ni el doctor Sánchez están a la altura de este país”. En los pasillos, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido la dimisión de la ministra. “Todo contacto con Villarejo mancha y debe apartarse”, ha concluido Iglesias. Este miércoles, en la última entrega de las conversaciones grabadas en 2009 y difundidas por Moncloa.com, Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, revelaba en una comida que jueces y fiscales acabaron supuestamente con menores en un viaje a Colombia.

“Su presencia mancilla la Cámara”. Este ha sido el mazazo de Rafael Hernando a la ministra que ha mirado a otro lado sobre el asunto de sus encuentros con el excomisario José Villarejo en compañía de otros policías y el exjuez Baltasar Garzón. Delgado no se ha salido del contenido de la pregunta que había sido registrada sobre sus órdenes a la Fiscalía. “Jamás, eso lo hacía el Gobierno del Partido Popular”. Pero Hernando no ha dado tregua a Delgado. “La ministra de Justicia como Notaria Mayor del Reino se le exige más en la transparencia. (...) Usted ha tenido peligrosas amistades y relaciones con las cloacas, usted no es una víctima, la opinión pública la ha condenado, usted es culpable”. La ministra siguió con el guion de la pregunta. “Comprendo que le cueste entender lo que es la autonomía del Ministerio Fiscal. Ha cambiado el tiempo negro en el que se daban las instrucciones a los fiscales. Como las que sufrió el señor Torres Dulce, o la fiscal Dolores Madrigal, o las instrucciones para que no se actuara contra el presidente de Murcia. Eso se ha acabado”. Desde el pasillo, el secretario general de Podemos, en tono pausado, no dejó dudas de que su opinión es contraria a la permanencia de Delgado en el Gobierno. “Lo que toca Villarejo mancha, y de ahí que se niegue que le conocen. Debe apartarse quien ha estado en contacto con él”, ha pedido el líder de Podemos.