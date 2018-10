Dos bares españoles, entre los 50 mejores del mundo

Entre los mejores bares del planeta se encuentran dos locales españoles. De puerta a puerta de cada uno de ellos hay 644 kilómetros. Uno, el Salmón Gurú, está en la calle Echegaray de Madrid; y el otro, Paradiso, en la Carrer de Rera Palau de Barcelona. Ambos, coctelerías, pero no sólo.

El local catalán se estrena y entra directamente al puesto 37 del ranking de The World's 50 Best Bars; el negocio madrileño se ha situado en el puesto 47, después de ascender 35 posiciones con respecto al año anterior. La clasificación de los mejores bares del mundo se realiza con las votaciones de 500 expertos internacionales en bebidas, informa Europa Press.

En el barrio barcelonés del Born nació Paradiso, uno de los locales de referencia en la capital catalana. Y no solo por sus cócteles, que firma Giacomo Giannotti, sino también por sus pastramis. The World’s 50 Best Bars calificó su apuesta de "salvaje" y destacó uno de sus cócteles: el Tesoro mediterráneo, con vodka, jerez, licor de saúco y jarabe de agave. Todo ello servido en una concha de mar encerrada en un cofre pirata.

"El menú está lleno de bebidas visualmente llamativas elaboradas con técnicas modernistas. Los amantes de los clásicos también se sienten como en casa: uno de los más vendidos del bar es el Supercool Martini, una mezcla de vermú con infusión de mostaza y ginebra redestilada congelada con una técnica patentada. La impecable hospitalidad completa una sofisticada experiencia con la bebida", describe el jurado de expertos.

Salmón Gurú. web Salmón Gurú

La propuesta del madrileño Salmón Gurú, situado en el barrio de Las Letras y con una estética inspirada en las coctelerías americanas de los años 60, pasa por "beber bien y picar algo", en un viaje que va de lo clásico, para los que no quieren aventuras en sus copas, a la experimentación y la creatividad. La propuesta de Diego Cabrera tiene en cuenta una carta de pequeñas delicias para domar el efecto del alcohol de sus combinados: tiradito de salmón, ceviche, tartar de salmón con guacamole, chupa-chups de pollo, tequeños y mini hamburguesas... Además de catas, eventos y masterclass.

La lista de The World's 50 Best Bars se encuentra encabezada por los londinenses Dandelyan y American Bar —primero y segundo—, seguidos por Manhattan (Singapur), The Nomad (Nueva York) y Connaught (Londres).