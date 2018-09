El Supremo rechaza investigar a Pablo Casado por su máster

El presidente del PP, Pablo Casado, no será imputado por las supuestas irregularidades de su máster. El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes investigar a Casado al considerar que no existen indicios de que cometiera un delito de prevaricación en el posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. El alto tribunal asume así el criterio de la fiscalía, que, en un informe enviado al Supremo la semana pasada, rechazó los indicios de este delito que sí vio una juez de Madrid. El tribunal no despeja las dudas sobre si Casado pudo cometer cohecho porque este delito está prescrito. El Supremo sí advierte indicios de que Casado pudo recibir "un trato de favor" pero sostiene que esta circunstancia no sería delito.

La decisión la ha tomado la sala de admisión del Supremo, formada por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y a los magistrados Pablo Llarena (el instructor de la causa contra los líderes independentistas de Cataluña), Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Ana Ferrer. Los jueces han resuelto tras analizar la exposición razonada enviada al alto tribunal por la magistrada de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las presuntas irregularidades del máster que cursó Casado pero no ha podido indagar el caso concreto del líder del PP por su condición de aforado. Según la instructora, Casado podía haber cometido, como cooperador necesario, un delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta) y otro de cohecho impropio (aceptar un regalo ofrecido en consideración a su cargo).