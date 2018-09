Euforia en el PP por la decisión del Supremo de no investigar a Casado

"La verdad siempre se abre paso. La mentira es el arma con que los cobardes dañan a los inocentes", ha dicho este viernes el secretario general del PP, Teodoro García, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de no investigar a su líder, Pablo Casado, por su máster. La noticia ha desatado la euforia en el partido. Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, Isabel Celaá, no ha querido valorar la decisión del Supremo: "Este Gobierno no tiene nada que decir; respeta absolutamente la decisión de los tribunales y la separación de poderes", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los populares confiaban en ese desenlace después de que la fiscalía se hubiese mostrado contraria a investigarle y han solicitado al PSOE y Ciudadanos que se "retracten" por sus acusaciones y por el "linchamiento" al que dicen, sometieron a Casado. El PP ha defendido siempre que no había caso, pero en los últimos meses fuentes de la dirección han admitido que las sospechas sobre los estudios de postgrado del líder eran un lastre que les impedían llevar la iniciativa y llevar la conversación política a otros temas que les interesaban mucho más, como la subida de impuestos que pretende llevar a cabo el Gobierno.

La noticia ha pillado a Casado a punto de coger un avión desde Andalucía a Madrid. El presidente del PP se ha negado siempre a entregar los trabajos con los que aprobó cuatro asignaturas no convalidadas del máster. "Estoy harto. No voy de catedrático de metafísica, que nos dejen en paz", declaró la semana pasada, muy molesto con las constantes preguntas sobre sus estudios de postgrado.