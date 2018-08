Casado evita aclarar si entregará el ordenador donde guardaba los trabajos del máster

En la exposición razonada que la juez Carmen Rodríguez-Medel envió al Supremo para que resolviera si Pablo Casado había cometido los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa con su máster, mencionaba un ordenador antiguo. El mismo que, según explicó el propio líder del PP el pasado 10 de abril, guardaba los trabajos realizados para el curso bajo sospecha (2008-2009). La juez sugería al alto tribunal que le pida el ordenador a Casado "a fin de que por la policía judicial se informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018". Desde que se hizo pública esa exposición razonada, Casado ha evitado aclarar si aún lo conserva.

Cuando esta mañana los periodistas le han preguntado, en Santa Pola, si aún lo tenía y pensaba entregarlo, Casado ha respondido: "Colaboraré como vengo haciendo hasta ahora, pero de esta cuestión ya he dado suficientes explicaciones y no voy a dar ninguna más. En un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así, se está invirtiendo la carga de la prueba".

El pasado lunes empleó la misma fórmula cuando le preguntaron por el ordenador - "Voy a colaborar con la justicia"- y al día siguiente, la vicesecretaria de comunicación, Marta González, sugirió que sería "difícil" encontrar el ordenador, aunque posteriormente rectificó y aseguró que había sido un comentario "gratuito". Fuentes del PP insisten en que Casado dijo que lo conservaba.