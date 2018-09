El Gobierno pacta con las autonomías actualizar el mapa de fosas del franquismo

El director general de memoria histórica, Fernando Martínez, dependiente del Ministerio de Justicia, se ha reunido este jueves con representantes de todos los gobiernos autonómicos salvo Cataluña —la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya se entrevistó con ellos en otra ocasión— y la ciudad autónoma de Ceuta, para tratar de agilizar el mapa de fosas comunes del franquismo y poder activar el plan nacional de búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil. El Gobierno se comprometió a asumir las tareas de localización y exhumación de víctimas, pero de momento no hay presupuesto ni por tanto plazos sobre cuándo podría ponerse en marcha.

"No podemos hablar aún de plazos. Lo primero es actualizar el mapa de fosas y para eso tenemos que sentarnos comunidad por comunidad a ver cuál es su perspectiva. Y ahora tenemos presupuesto cero para memoria histórica. En los próximos presupuestos tendrá que haber una partida y queremos que se centre en las exhumaciones. Hay muchas dificultades, pero nuestra voluntad es acelerarlo lo máximo posible", ha admitido Martínez.

A la espera del dinero, el director general de memoria histórica es optimista sobre la disposición del resto de Administraciones para colaborar. "He visto una actitud muy positiva por parte de los representantes de las comunidades autónomas. Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de humanidad. Y es lo que nos reclaman los organismos internacionales. No puede haber tantos miles de españoles en fosas comunes".

El Ministerio de Justicia se reunirá de nuevo dentro de cuatro meses con representantes autonómicos para tratar de aportar nuevos datos al mapa de fosas, muy desactualizado —en la comunidad valenciana, por ejemplo, figuran solo 80 cuando los técnicos ya han contabilizado "más de 400"—, Y una vez haya presupuesto, el objetivo es fijar convenios con comunidades, extensibles a diputaciones y ayuntamientos, para llevar a cabo las exhumaciones en planes cuatrienales. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo a cero las partidas previstas en los presupuestos para el cumplimiento de la ley de memoria histórica, por lo que en muchos casos son las propias asociaciones de víctimas las que impulsan las exhumaciones tras encargarse previamente de su localización.

Preguntado por los planes para el Valle de los Caídos una vez que sea exhumado el cadáver de Franco, como aprobó la pasada semana en el Congreso de los Diputados, Martínez ha insistido en que debería ser un monumento explicado, es decir, con paneles donde se cuente, por ejemplo, cómo el Régimen utilizó a presos políticos para construirlo.