Pedro Sánchez expresa su “absoluta confianza” en la ministra Dolores Delgado

El jefe del Gobierno, Pedro Sanchez, tiene "absoluta confianza" en Dolores Delgado, a la que considera una "fantástica ministra de Justicia" y con la que habla casi todos los días, la última este lunes. Sánchez ha dado por zanjada la polémica sobre el apoyo del Gobierno al juez Pablo Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por el expresident catalán Carles Puigdemont, según han indicado este martes fuentes de La Moncloa que acompañan al presidente en su gira latinoamericana.

Las mismas fuentes han asegurado que la posición fijada el domingo por el Gobierno de garantizar que se hará cargo de la defensa de Llarena en Bélgica fue consensuada con la ministra y restan importancia a la reprobación anunciada por el PP, ya que era lo esperado. El PP ha exigido este martes la dimisión de la ministra ante la "inacción" frente a la defensa del juez. Para el Ejecutivo, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, está haciendo "un papelón" y aplicando una estrategia cortoplacista, ya que está metido en una "liguilla de derechas" con Ciudadanos por la hegemonía en el electorado conservador.

Según estas fuentes, PP y Ciudadanos están empatados en las grandes ciudades y Andalucía y los populares pueden retroceder aún más antes de empezar a crecer. El Gobierno no oculta su satisfacción ante el error de traducción de las declaraciones de Llarena en la demanda de Puigdemont, que en su opinión podría llegar a invalidarla, pero no quiere hacer comentarios al respecto para no estropear lo que considera una buena noticia.

El Ejecutivo da gran importancia a la reunión que va a celebrar este otoño en Barcelona el Consejo de Ministros, coincidiendo con un momento de ofensiva separatista en torno al primer aniversario del 1 de octubre, ya que se ocupará de problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, y desligan las decisiones que allí se adopten de los acuerdos que se alcancen en la comisión bilateral con la Generalitat.

Delgado solicita comparecer ante el Congreso

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las gestiones realizadas para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles" ante la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena en Bélgica, según han informado fuentes del ministerio.

El objetivo de la ministra, cuyo cese ha solicitado el PP este martes, es explicar los pasos dados desde el ministerio ante el tribunal de instancia belga que tiene que pronunciarse sobre la demanda contra Llarena presentada por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros fugados.