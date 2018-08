Merkel y Sánchez impulsan más fondos a Marruecos para frenar la presión migratoria

La clara sintonía entre Angela Merkel y Pedro Sánchez en el tema clave de la Unión Europea, la política migratoria, no se queda solo en gestos, también hay dinero detrás. La canciller hizo una visita especialmente simbólica a Doñana, donde veranea el presidente, en plena polémica por la llegada de pateras a Andalucía –el triple que el año pasado- y ambos acordaron impulsar un notable aumento de los fondos para Marruecos, el país clave para controlar la presión migratoria sobre las costas del sur de España. Merkel y Sánchez no quisieron concretar cantidades en público, pero el acuerdo, del que Alemania sería el principal financiador, llegaría hasta 180 millones de euros y contaría con el apoyo de Francia, según fuentes del Gobierno. “Estamos tratando de desbloquear fondos europeos para dar más medios a Marruecos”, señaló Sánchez. “Marruecos es un socio clave, Alemania hará su aporte. Actuamos de manera coordinada con España. Estoy muy contenta de que compartamos con España el mismo enfoque sobre una política migratoria común”, remató Merkel.

Todos los caminos en este momento conducen a Marruecos. El giro de la política italiana, con un gobierno abiertamente xenófobo que ha decidido cerrar los puertos para los barcos de las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo, está desplazando la presión desde Libia hacia Marruecos y desde allí hacia el sur de España. Merkel, visiblemente satisfecha del discurso europeísta de Sánchez, se mostró muy dispuesta a ayudarle en todo lo que necesite.

El dinero llegaría a Marruecos a través del Fondo fiduciario de emergencia para los países africanos. Marruecos se queja de que solo le llegan 35 millones de euros de ese fondo mientras otros países como Turquía o Libia han recibido mucho más dinero. Marruecos está al final de la cola. Alemania y España están de acuerdo en aumentar esa partida para Rabat a 180 millones hasta colocarlo entre los primeros, ya que es el que más presión tiene en este momento. La última palabra la tiene la Comisión Europea, pero con el respaldo de Alemania y Francia, principales financiadores, parece muy probable que se logre ampliar en breve, seguramente en otoño.

Merkel y Sánchez están en el reducido grupo de presidentes, con el francés y el portugués, que no se ha entregado al discurso duro sobre inmigración. Pero ambos tienen presiones internas por esa posición. Es un asunto tan sensible que nadie garantiza que la opinión pública alemana o española no den un giro radical en los próximos años y acaben como la italiana. Por eso ambos se necesitan y se unen contra ola xenófoba.

La canciller insistió en que la Unión Europea "tiene unos valores claros y uno de ellos es la defensa de la dignidad humana y tomar en serio los derechos humanos, por eso luchamos de forma radical contra el racismo". Pero tiene problemas serios dentro de su propio Gobierno para mantener su discurso sobre política migratoria. Y Sánchez recibe ahora presiones muy fuertes tanto del PP como de Ciudadanos por lo que consideran una posición demasiado blanda. "Pido al PP que no haga oposición al Estado en temas como la inmigración o la política de acercamiento de presos, porque entran en contradicciones con lo que ellos mismos hicieron. Le he ofrecido un pacto de Estado al PP sobre inmigración, creo que esto trasciende a un Gobierno, ellos están en ayuntamientos, comunidades, han estado en el Ejecutivo muchos años, saben perfectamente cuál es el desafío", aseguró el presidente.

Pese a pertenecer a familias políticas diferentes, ambos se respaldaron no solo con el gesto en sí del viaje en pleno verano a Doñana, que se prolongará todo el fin de semana e incluirá una visita de los gobernantes y sus parejas al centro de conservación del lince ibérico. Mientras Merkel apoya aumentar ese fondo para Marruecos, y asume poner su parte, Sánchez garantiza que los inmigrantes irregulares que lleguen a España y soliciten aquí asilo pero acaben en Alemania serán devueltos en 48 horas. Merkel estaba muy satisfecha de ese acuerdo, que le sirve para acallar críticas internas, aunque no está claro qué efectos reales tendrá. Y Sánchez parecía feliz de tener el respaldo de la canciller a su discurso europeísta, que refuerza su protagonismo a pesar de ser el último en llegar de los líderes europeos y con un Gobierno que tiene un respaldo parlamentario muy delicado. "Este es un Gobierno europeísta y Europa necesita del liderazgo de alemania. Estamos determinados a luchar por los valores europeos, por eso compartimos una visión común con el Gobierno alemán. El Gobierno quiere ser pacte activa de este debate. En España hay una europeísmo a prueba de cualquier retroceso", insistió Sánchez para exorcizar cualquier giro de la opinión pública española- "Todos obtenemos ventajas de la libre circulación dentro de la UE, así que todos debemos repartirnos de manera justa a los inmigrantes que tienen derecho a quedarse [a través de permisos de asilo]. Aún no hemos encontrado la solución. El sistema de Dublín no funciona", admitió Merkel. La cumbre informal del 20 de septiembre, bajo presidencia austriaca, un pais con la extrema derecha presente en el Gobierno, se adivina tormentosa y Merkel y Sánchez van afianzando el grupo antixenófobos.

Esas tensiones entre los países europeos por el reparto también se producen dentro de España. Andalucía se ha quejado de que está sufriendo casi en soledad toda la presión y en especial la acogida de menores no acompañados, que por ley no pueden ser devueltos a sus países de orígen. Solo este año ya han llegado 3.700. "El Gobierno de España es muy consciente del reto de los menores no acompañados", señaló Sánchez. "Va a haber un acuerdo entre todas las comunidades impulsado por el Gobierno. No nos planteamos otra posibilidad. Hemos puesto en marcha un plan de choque y hemos reactivado el fondo para la inmigración. Haremos una conferencia sectorial en septiembre", insistió el presidente.