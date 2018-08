La ministra de Justicia dice que el Gobierno defenderá a Llarena “hasta las últimas consecuencias”

Dolores Delgado, esta mañana durante la reunión que ha mantenido esta mañana en Madrid con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda (derecha). FERNANDO ALVARADO (EFE) Audio: RNE

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y ha asegurado: "Vamos a defender hasta las últimas consecuencias la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena".

En una entrevista en RNE, Delgado ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

En espera de saber si el día 4 de septiembre tendrá que comparecer Llarena en Bélgica y si finalmente se admite la demanda, Delgado ha salido al paso de las críticas que se han vertido los últimos días al Gobierno, la titular de Justicia ha defendido la "línea constante" que ha mantenido el Ejecutivo y la "gran responsabilidad" con la que ha actuado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que "no entra en el fondo" de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, "no existe ni un solo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

"No existe un solo informe oficial, aunque sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnicas y jurídicas de lo que hacemos", ha detallado. Así, ha explicado que ella misma y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tomaron nota de la misiva del Consejo General del Poder Judicial y se pusieron en contacto con sus homólogos belgas. Delgado ha relatado que Llarena pidió amparo al CGPJ y el día 16 de agosto la Comisión Permanente del Consejo acordó comunicar la situación a los dos ministerios.

En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución".

Por otro lado, el PP ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la petición urgente de comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que "fije definitivamente" el criterio del Gobierno de España en relación a la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.