Jueces y fiscales reclaman al Gobierno que asuma la defensa de Llarena en Bélgica

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga para proteger "la soberanía jurisdiccional de España". El Estado español había anunciado su decisión de actuar en Bélgica en defensa de la independencia de sus tribunales con motivo de la demanda interpuesta en ese país por el fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra Llarena, pero solo en el caso de que se mencione la instrucción de la causa penal” abierta contra el expresident y otros cuatro exconsejeros de la Generalitat huidos con él el pasado 30 de octubre tras declarar la independencia de Cataluña.

En la nota, que firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones" y consideran que la decisión "solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales, o peor aún, desde el propósito de no hacer nada". El colectivo reclama que al Gobierno que se persone en la causa "de forma inmediata" y ejerza la defensa del magistrado, algo que "no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto". La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejó claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Los jueces y fiscales recuerdan que "en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan solo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto". El comunicado —suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales— detalla que "el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen —previa personación— las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista y admitida, en su caso, la demanda ya no podrán ser alegadas".

El colectivo explica que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno que "la inmunidad debe invocarse ante el tribunal" porque "no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente", y recomendaron a España "asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas". "Si España — según han asegurado fuentes belgas citadas en la nota de los jueces y fiscales españoles— no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional", advierten.

Los firmantes creen que tampoco se puede considerar improcedente la defensa del magistrado Llarena en el extranjero, con la excusa de que pueden estar ocasionadas por opiniones privadas que ni siquiera se citan. "Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto", afirman las asociaciones.

Los firmantes reclaman en su escrito "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos" como los expuestos y que se "dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo" solicitada por Llarena. Además, solicitan que el CGPJ "adopte las medidas necesarias" para materializar la declaración de amparo de Llanera y se asegure su defensa "en caso de inacción del Gobierno".