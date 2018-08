La familia Franco se hará cargo de los restos y descarta enterrarlo en El Pardo

Francis Franco, nieto de Francisco Franco, ha afirmado que la familia se hará cargo de los restos de su abuelo si es exhumado del Valle de los Caídos y ha descartado que vaya a ser enterrado en El Pardo, donde fue enterrada su abuela Carmen Polo, por motivos de seguridad. En una entrevista publicada por el diario La Razón, Francis Franco asegura que cree que el Gobierno va a realizar la exhumación "por las malas, y ya veremos si saltándose la legalidad".

La familia se niega a la exhumación, y lo ha hecho saber en una carta registrada ante notario y enviada al abad benedictino encargado de custodiar la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentran los restos del dictador desde su muerte en 1975.

A la pregunta de si la familia recurrirá el proceso administrativo para proceder a la retirada del cadáver contemplado en el real decreto que permitirá exhumar al dictador, Francis Franco argumenta que "gastar dinero en contra de un Gobierno es perder el tiempo porque si lo hacen y lo exhuman sería un brindis al sol". La familia, agrega, dará una respuesta "colegiada" con las "alegaciones oportunas" una vez el órgano instructor del proceso abra el plazo de 15 días para que los siete nietos del dictador puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.

A este respecto, descarta que los restos de Franco puedan ser enterrados junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de El Pardo: "Donde ella está enterrada no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla". Francis Franco no cree que "ni el Gobierno ni el 90 % de los españoles vea urgencia" en la exhumación y reclama al Ejecutivo que, si cree tener razón, lo haga "con luz y taquígrafos". "El Ejecutivo tiene prisa porque no tienen mucha legislatura por delante, son el Gobierno menos votado de la historia y no representan a casi nadie", ha apostillado.

El Gobierno prevé que el procedimiento administrativo, que se iniciará la próxima semana en la reunión del Consejo de Ministros, esté culminado antes de finales de año. Todavía tiene que ser convalidado en el Congreso por mayoría simple, más votos a favor que en contra. En el Ejecutivo hay dudas sobre cómo hacer la exhumación, porque quieren evitar un espectáculo de franquistas en comitiva alrededor de los restos. Por eso se dirá a la familia dónde se le va a enterrar, pero es probable que no les comuniquen hasta el último momento el día y la hora en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador.