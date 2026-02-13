Mariló Montero, el VIH y el estigma

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Parece mentira, pero todavía hay gente con altavoz mediático que pone en duda la forma en la que se propagan las infecciones de transmisión sexual (ITS). Incluso que no diferencia entre convivir con el VIH y desarrollar sida. Sucedió esta semana en Espejo Público, donde este asunto enfrentó a Mariló Montero y al influencer Trakatrá por una discusión días antes en la que la presentadora espetó: “Hay gente que deja toallitas y preservativos usados en el suelo y puede que alguien que haya practicado sexo tenga una enfermedad de transmisión sexual, pase una criatura pequeña o adulta y pueda contagiarse”.

Por aclarar: estas infecciones, y concretamente el VIH, se pueden transmitir cuando la sangre, el semen o los líquidos vaginales de una persona con una alta carga viral entran en contacto con las mucosas de otra. Lejos de rectificar, Montero afirmó que España debía quedarse “tranquila” porque sabe cómo “se transmite el sida”: “Sé perfectamente de lo que estoy hablando, y lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos, y no me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, o las enfermedades de transmisión sexual... el sida, el VHS o lo que sea”, dijo entre risas cuando el influencer le afeó haberse equivocado con las siglas del VIH.

Las declaraciones de Mariló Montero, intencionadamente o no, estigmatizan a las personas LGTBIQ+ en general y a los gais en particular. Hay estigma cuando se refiere al virus para hablar de la enfermedad y en el “vuestros” que pronunció al decir “No me vais a enseñar cómo se contagian las enfermedades: a través de los contactos sexuales directos vuestros”.

Se trata de un estigma que no es nuevo. Aunque creamos que va a menos, basta asomarse a las redes sociales para ver que no, que se sigue insultando y agrediendo a personas LGTBIQ+ por el hecho de serlo, se llama “sidoso” a alguien para despreciarlo, o se hacen burlas contra quien tiene VIH. Cuando Eduardo Casanova anunció que convive con el VIH, X se llenó de comentarios como: “Bala esquivada” o “Y [lo dice] tras intentar besar a traición a David Broncano”. ¿Por qué? Porque había estado días antes en La Revuelta, donde remarcó que las personas con VIH que reciben tratamiento presentan una carga viral indetectable, por lo que no lo transmiten.

Los mensajes en las redes no surgen de la nada, son fruto de una agenda ultra que pone la diversidad en la diana, y tiene efectos nefastos en la convivencia. El estigma de que los casos de sida son mayoritariamente homosexuales es falso, pues aunque más de la mitad de las infecciones de VIH suceden en hombres que tienen sexo con hombres, hoy la enfermedad se desarrolla más entre heteros por la falta de chequeos y prevención porque consideran ajena esa realidad.

La agenda ultra va más allá y se observa en actos como la retirada de la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, en Nueva York, cuna de la lucha por los derechos LGTBIQ+. Donald Trump, como en ocasiones ha hecho el PP en ciudades como Madrid, elimina el emblema del colectivo argumentando que solo permiten banderas oficiales en espacios oficiales. Así, el lugar en el que surgió el movimiento por los derechos de las personas LGTBIQ+ el 28 de junio de 1969 después de una brutal redada policial, ya no tendrá uno de los símbolos de esa lucha. Combatir la agenda ultra es un reto que se han marcado algunos dirigentes progresistas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero no debe parar ahí. Las personas LGTBIQ+ no pueden volver a quedarse solas en sus reivindicaciones; necesitan el apoyo de todos.