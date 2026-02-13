Urgencia en la izquierda

Los recientes movimientos para buscar fórmulas de unidad electoral anunciados estos días en la izquierda española al margen del PSOE revelan un diagnóstico compartido sobre las actuales corrientes políticas que supone por sí mismo un punto de partida positivo. Ese diagnóstico tiene como eje, primero, la realidad de que la ultraderecha de Vox está capitalizando un voto de malestar que le hace disparar sus opciones en cualquier elección que se convoque, como se ha probado en entornos tan dispares como Extremadura y Aragón. Segundo, la evidencia de que el PP ha normalizado, e intenta que los españoles normalicen, los pactos con la ultraderecha. Y tercero, que la división en la izquierda es un regalo electoral para ese tándem. La perspectiva de una mayoría absoluta del PP y Vox en España a medio plazo es aún más real que en 2023 y ha espoleado la sensación de urgencia entre aquellos que quieren evitarlo. Ese despertar estratégico debe ser bienvenido.

Confluyen en esta urgencia dos iniciativas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha hecho en los medios un llamamiento genérico a la unidad de fuerzas de izquierda en toda España. Lo presenta como el principio de una reflexión, no como una estrategia electoral concreta. Rufián se propone lanzar la idea en un acto con Emilio Delgado, de Más Madrid. Ninguno de los dos tiene el apoyo de sus partidos. El exhorto de Rufián coincide con el anuncio de una propuesta de plataforma electoral de izquierdas bajo el lema “un paso al frente” que presentarán la semana que viene Izquierda Unida, Sumar, Comunes y Más Madrid. Los movimientos son independientes entre sí.

La izquierda española tiene una larga tradición de división en siglas, tan larga como los intentos de agruparlas. El mismo elector puede haber votado a lo largo de los años al Partido Comunista, a Izquierda Unida, a Unidas Podemos o a Sumar, fórmulas que se han ido sustituyendo unas a otras con distintos liderazgos y coaliciones regionales. El panorama hoy es especialmente complejo. El lanzamiento de Sumar en 2023, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, fue el último intento de formar un paraguas electoral de base amplia para electores a la izquierda del PSOE.

Las desavenencias han impedido que Sumar y Podemos se hayan integrado. Y la competencia de ambos por el mismo voto ha sido un desastre electoral. Podemos ha demostrado tener un núcleo resistente de votantes y sin ellos no se podría hablar de la deseada unidad electoral de izquierdas. Pero el partido de Ione Belarra no se siente interpelado por ninguna de las propuestas.

La noción inicial que propone Rufián es acertada y conecta con el votante de izquierdas preocupado de que España pueda ser, si continúa el ascenso de Vox y la ambigüedad del PP, la próxima parada de la ola ultra. Pero concretar un esfuerzo electoral conjunto antes de las próximas generales es otro tipo de tarea. Requiere líderes que hoy no están claros. Los que ahora hay son conocidos, pero tienen difícil lograr la integración por distintas razones. Requiere también una coherencia programática más allá de la mera defensa contra Vox. Además de necesitar una estrategia que tenga en cuenta el sistema electoral español, que no elige diputados en circunscripción única sino en 52 elecciones provinciales donde los restos se deciden por unos pocos cientos o miles de votos.

El diagnóstico de la izquierda, por tanto, es acertado. La urgencia, bienvenida, y el objetivo loable. Falta lo demás y nadie más que Pedro Sánchez sabe cuánto tiempo queda antes de las elecciones generales.