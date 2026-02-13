Prevenir salva vidas

Las intensas borrascas que han azotado la Península varias semanas seguidas han puesto a prueba las lecciones aprendidas por las administraciones tras la desastrosa actuación de la Generalitat Valenciana en la dana del 29 de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 229 personas. Un juzgado investiga la posible responsabilidad criminal por no haber avisado a tiempo del peligro a la población. Aquel desastre está directamente relacionado con el uso generalizado desde entonces del sistema de alertas a móviles.

El sistema ES-Alert que envía alertas de emergencias a móviles cumple este mes tres años. Se utilizó en la Comunidad de Madrid en septiembre de 2023 por un temporal y provocó un intenso debate tras la conmoción inicial de ver como todos los teléfonos de la región comenzaban a pitar. Hoy nadie discute su utilidad. En total, en estos tres años se han enviado 259 mensajes de alerta por parte de las administraciones. El mes con más mensajes de este tipo fue julio del año pasado cuando varios fuegos simultáneos mantuvieron a España en vilo.

Las trágicas inundaciones de 2024 enseñaron, sobre todo, lo que no se debe hacer. Minimizar el peligro, no hacer lo suficiente, rentabilizar de manera partidista la desgracia o enfrentar a las administraciones conlleva un altísimo coste político y social. El nuevo estándar es errar por exceso de prudencia y eso es positivo.

En Andalucía, frente a la borrasca Leonardo, se desplegaron 10.000 efectivos, se ordenó el desembalse de 33 pantanos y más de 11.000 personas fueron desalojadas en una correcta coordinación entre el Gobierno central, la Junta y los alcaldes de los municipios afectados. El pueblo entero de Grazalema (Cádiz), donde han caído más de 2.000 litros por metro cuadrado en lo que va de año, fue evacuado. El paso de Nils, la última de las ocho borrascas que han atravesado España y que arrasó ayer varias zonas de Cataluña, se anticipó con el cierre de las aulas y la suspensión de la mayoría de las actividades no esenciales.

Esta vez, a pesar de la virulencia de los temporales, hay que lamentar contadas desgracias personales, como la muerte de una mujer en Málaga y decenas de heridos en diversas comunidades. También quedan por calcular importantes pérdidas materiales —solo los daños en las carreteras andaluzas costarán 500 millones de euros—.

Se han aprendido lecciones vitales de aquella fatídica tarde en que el Govern valenciano primero minimizó el peligro y luego envió una alerta a los móviles a las 20.11, cuando ya se acumulaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en pisos y garajes. Es un gran avance que se imponga la cultura de la prevención, la movilización conjunta de los recursos y la colaboración entre las autoridades de todos los niveles competenciales sin partidismos.