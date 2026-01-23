Más Margulis y menos Trump

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Lynn Margulis fue una bióloga estadounidense que, en 1967 y tras 15 infructuosos intentos, logró publicar un artículo sobre el origen de las células eucariotas, que daría lugar a su Teoría de la endosimbiosis seriada. Lo que esta teoría demuestra es que la vida compleja surgió gracias a la cooperación entre diferentes bacterias. Esta propuesta, hoy en día parcialmente aceptada, choca con el paradigma neodarwiniano, que postula que la evolución y la aparición de nuevas especies son consecuencia de mutaciones aleatorias. Pero, sobre todo, contradice el darwinismo social, o la ley del más fuerte, que justifica el capitalismo salvaje, el imperialismo, el racismo y la misoginia, y cuyo máximo exponente a nivel mundial es Donald Trump, seguido de cerca por Putin y alguno más. Según Margulis, sin embargo, la cooperación y no la competencia es el principal motor evolutivo, y hay innumerables ejemplos en la naturaleza tanto de colaboración desinteresada entre miembros de la misma especie como de alianzas con otras para lograr beneficios mutuos. La buena noticia es que frente al ascenso de los autoritarismos la sociedad civil puede manifestarse masiva y pacíficamente. Solo hay que organizarse.

Lucía Rey Iglesias. A Coruña

Incívicos somos todos

Últimamente, se habla mucho del ruido y el desorden asociado a los jóvenes, pero paseando por el centro de Barcelona me doy cuenta de que el incivismo es, desgraciadamente, transversal. A menudo veo patinetes eléctricos a toda velocidad por la acera conducidos por adultos, o a turistas de mediana edad arrojando colillas al suelo sin ningún miramiento. Si realmente queremos que las futuras generaciones cuiden Barcelona, quizá deberíamos empezar por dar un mejor ejemplo nosotros mismos.

Erik Rodríguez González. Barcelona

Una nueva generación

Lo único que conocemos los de 30 es la crisis de 2008, el declive de la economía que trajo la falta de trabajo cuando nos insertamos en el mundo laboral, que a su vez trajo dejar los sueños a un lado para subsistir en trabajos para los que estábamos (y seguimos estando) sobrecualificados. Acobardarnos, acomodarnos y acostumbrarnos a ello: ese ha sido el destino de muchos de nosotros. Olvidarnos de los sueños. Sin embargo, la nueva generación viene pisando fuerte, sin miedo a enfrentarse a nuevos retos, a emprender, a crecer. Solo espero que no tenga que sufrir la nueva crisis.

Oihane Amenábar. Sigüenza (Guadalajara)

Esquizofrenia económica

La macroeconomía exhibe músculo: crecimiento, mercados optimistas, estadísticas como escaparates. Pero en la microeconomía —la de nevera, alquiler y nómina— la sensación es de intemperie. La política de izquierda, nacida para corregir estos desequilibrios, enfrenta hoy su prueba decisiva. No basta con que la economía crezca; importa quién recoge la cosecha. El reto está claro: reconciliar inversión y trabajo, eficiencia y justicia social. Si no lo logramos, otros seguirán cantando como sirenas. Y ya conocemos el naufragio.

Juan Carlos Brage Leira. Fene (A Coruña)